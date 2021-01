Investigan a Fundación de Salud de San Benito por supuestamente no seguir los planes de distribución de la vacuna

T23

CONDADO DE SAN BENITO, Calif. (KMUV) Oficiales del Condado de San Benito dijeron que un proveedor de salud local está bajo investigación tras alegaciones que indican que no siguió los planes de distribución de la vacuna del COVID-19.

Oficiales dijeron que escucharon las quejas de que este proveedor no siguió el Plan de Vacunación de California, el cual administra las vacunas en base a fases. Proveedores de cuidado de salud están obligados a seguir este plan.

El lunes, el Departamento de Servicios de Salud Pública del Condado de San Benito reportó las alegaciones de no cumplimento al Departamento de Salud Pública de California e indicaron que a raíz de esto iniciaron una investigación.

Oficiales del condado dijeron que los Servicios de Salud Pública están revisando otras acciones que podrían tomar, pero hasta ahora no saben cuántas personas podrían haber recibido una vacuna y que no formaban parte de una fase designada, o que no eran consideradas de prioridad.

"San Benito trabajará en colaboración con CDPH para asegurarse que se lleve a cabo una investigación completa. El objetivo de los Servicios de Salud Pública del Condado de San Benito es tener transparencia con el público que sirve y equidad para todos aquellos que buscan ponerse la vacuna del COVID-19. El Plan de Vacunación de California existe para asegurar igualdad para todos", escribieron oficiales del condado en un comunicado.

Se le pide a cualquier persona que esté al tanto de violaciones a la ordenanza o lineamientos locales que llame al 831-636-4113.