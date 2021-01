La Costa Central esta de luto por la muerte de Debbie Aguilar, una activista que abobaga por las víctimas de violencia

T23





SALINAS, California (KION)

La Costa Central está de luto por la muerte de una activista local quien abogaba por las víctimas de asesinato, Debbie Aguilar, de 60 años, quien perdió su batalla contra COVID-19 este fin de semana, según familiares.

Aguilar es descrita por familiares y amigos como una querida madre, abuela, amiga y defensora apasionada que "nunca se detuvo".

“Realmente estaba luchando duro”, dijo Misty Arias, una amiga de Aguilar.

Después de perder a su propio hijo a causa de la violencia, amigos y familiares dijeron que Aguilar dedicó años de su vida al grupo A Time for Healing and Grieving para apoyar y animar a otros con un dolor similar.

Judith López conoció a Aguilar en 2011 después de perder a un familiar y dijo que Aguilar estaba allí para apoyarla.

“Hay muchos homicidios en Salinas y pude apoyar a otras familias como ella lo hizo conmigo”, dijo López.

En todo el Condado de Monterey, otros defensores y líderes comunitarios dijeron que esta es una pérdida tremenda para ellos.

"Debbie siempre puso a los demás como prioridad, definitivamente está dejando un legado aquí, alguien tiene que venir y llenar esos zapatos, no sé quién los podrá llenar , pero Dios, quiero decir, esta mujer tenía un corazón de oro", dijo el defensor de niños acogidos, Steve Duran.

“Para que perdamos a uno de esos campeones, uno de esos organizadores clave en la comunidad, realmente será difícil reemplazar el liderazgo que dejó Debbie”, dijo el supervisor del Condado de Monterey, Luis Alejo.

Nuestro equipo se acercó a la familia de Aguilar, quien dijo está desconsolada y quien todavía está tratando de sobrellevar la pérdida.

Un comunicado del hijo de Aguilar, Sergio Aguilar dijo:

“Quisiéramos decir que si tan solo se pudieran imaginar cuánto Debbie amaba servir a la comunidad, y Jesús, ella tenía aún más abundancia, diez veces más que eso, de amor en su corazón por su familia. Para ella era muy importante asegurarse de que todos se perdonaran y se llevaran bien. Ella siempre era la primera en pedir abrazos. Incluso cuando la vida era más difícil para nosotros, a través de muertes, dificultades económicas, enfermedades, ella siempre tuvo un rostro de valentía para su familia. Ella agradecía a Dios todos los días por sus hijos y nietos. Era hermosa y muy divertida, le gustaba hacer bromas y reír con todos nosotros. Le encantaba cocinar y se enorgullecía de sus tortillas caseras, le encantaba enseñarle a su nieta a hacerlas, rodando juntas y cantando. Ella era el pegamento que nos mantenía unidos a todos. Estamos tan desconsolados que ella nos dejó. Lloró el otro día y dijo que aunque le alegraría volver a ver a Stephen, no estaba lista para irse. Covid-19 nos la ha quitado demasiado pronto. Murió sola sin nuestros brazos, estamos aislados y no podemos llorar o llorar juntos como deberíamos. Me pidió que organizara una reunión sobre zoom con la enfermera y todos sus hijos, lo hicimos, tuvimos una charla divertida y alegre. Me dijo que fue el día más hermoso para ella. Ver a todos sus hijos juntos. Amaba tanto a sus hermanos y a su hermana también, su vida realmente se trataba de familia. Sabemos que Dios tiene ahora a su mayor guerrero a su lado, y aunque nos duele la incredulidad y el dolor, podemos imaginarla bailando en el cielo ".

Los familiares dijeron que están preocupados por el bienestar de los niños que Aguilar deja atrás y ahora piden apoyo comunitario.

Para hacer una contribución, visite este enlace.