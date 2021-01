Hoteles no tienen que notificar a huéspedes si tienen a otros pacientes aislados con COVID-19

T23

SALINAS, Calif.

“Lo primero que se me vino a la mente es que, ¿cómo es posible?”, dijo una residente de Salinas.



Esta residente que prefirió permanecer como anónima, dijo estar molesta al enterarse del caso del grupo de trabajadores de construcción de Fresno que presuntamente se alojó en un motel en Salinas sin saber que se estaba utilizando para aislar a pacientes con COVID-19



Ahora, varios de ellos dijeron tener síntomas del virus e incluso uno dijo haber contagiado a su familia.



“Lo que me molesta es que estas personas tenían el conocimiento, cómo no les dijeron sabes qué? pues estuvo pasando esta situación, ósea darles a saber”.



Ella dijo que hace algunos meses su hermano fue una de las personas que estaban en aislamiento en este motel. Su hermano había dado positivo al virus y no podía aislarse en casa ya que tiene a una hija con necesidades especiales y temía ponerla en riesgo.



“Fue el Condado por medio del caso de mi sobrinita lo enviaron a este hotel, ellos lo sacaron de la casa y lo llevaron a este hotel”, dijo la residente.



Incluso dijo que ella acudió en varias ocasiones a llevarle comida a su hermano a este lugar.



“Nosotros teníamos que llevárselo y dejárselo afuera, en la entrada del cuarto nosotros no podíamos ni acercarnos porque era alto el riesgo. No era el único, eran varias personas que estaban en la misma situación de contagio”



Esta residente dice que afortunadamente su hermano pudo recuperarse y ya se encuentra en casa, pero espera que tanto el motel como el condado tomen responsabilidad de lo que ocurrió e informen a futuros huéspedes.



“Se trata de que estemos juntos entre todos haciendo lo mejor para que todo esto se acabe”, dijo ella.



Por su parte el Condado notificó a Telemundo 23 que los hoteles y moteles no tienen la obligación de notificar a sus huéspedes si es que tienen a pacientes con COVID-19 en sus instalaciones.



“Porque nosotros somos responsables de su cuidado, tenemos la obligación de seguir las leyes de HIPAA, así que no tenemos permitido compartir su condición médica a nadie”, dijo Gerry Malais, Gerente de Servicios de Emergencia del Condado.

Malais también dijo que es responsabilidad de todos cuidarse y hacer su parte.



“Si alguien se va a quedar en el hotel que está en una región bajo una orden de permanecer en casa, en la cual el condado está actualmente, debe asumir que a cualquier parte que vayan, cualquiera puede tener COVID”.



Además el condado recomienda identificar lo siguiente para saber si un hotel está aislando a personas con COVID-19:



1. Si ve comida en una bolsa colgada en la puerta.

2. Hay guardias de seguridad en las secciones o pisos designados para cuidar de los enfermos y de los demás huéspedes



También agregaron que los moteles y hoteles se convirtieron en sitios de vivienda alternativa ya que han sido golpeados fuertemente por la pandemia y esta es una manera de mantener con empleo a sus trabajadores.