Billboard Music Awards 2022: estos son los ganadores

Alberto Pando

(CNN) — Los ganadores de los Billboard Music Awards se dieron a conocer este domingo.

De cara al espectáculo, que tiene lugar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, The Weeknd lideró entre los finalistas con nominaciones en 17 categorías.

A continuación la lista completa de ganadores, que se actualiza a medida que avanza la premiación.

Mejor artista

Doja Cat Drake *GANADOR Olivia Rodrigo Taylor Swift The Weeknd

Mejor artista nuevo

Givēon Masked Wolf Olivia Rodrigo *GANADORA Pooh Shiesty The Kid LAROI

Mejor artista masculino

Drake *GANADOR Ed Sheeran Justin Bieber Lil Nas X The Weeknd

Mejor artista femenina

Adele Doja Cat Dua Lipa Olivia Rodrigo *GANADORA Taylor Swift

Mejor Dúo/Grupo

BTS * GANADOR Glass Animals Imagine Dragons Migos Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak)

Mejor artista de Billboard 200

Adele Drake Juice WRLD Morgan Wallen Taylor Swift *GANADORA

Mejor artista Hot 100

Doja Cat Drake Justin Bieber Olivia Rodrigo *GANADORA The Weeknd

Mejor artista de canciones en streaming

Doja Cat Drake Lil Nas X Olivia Rodrigo *GANADORA The Weeknd

Mejor artista en ventas de canciones

Adele BTS *GANADOR Dua Lipa Ed Sheeran Walker Hayes

Mejor artista de canciones de radio

Doja Cat Ed Sheeran Justin Bieber Olivia Rodrigo *GANADORA The Weeknd

Artista Top Billboard Global 200 (NUEVO)

Doja Cat Ed Sheeran Justin Bieber Olivia Rodrigo *GANADORA The Weeknd

Mejor artista Billboard Global

BTS Dua Lipa Ed Sheeran *GANADOR Olivia Rodrigo The Weeknd

Giras Top

Eagles (Tour Hotel California) Génesis (The Last Domino? Tour) Green Day, Fall Out Boy y Weezer (The Hella Mega Tour) Harry Styles ((Love on Tour) The Rolling Stones (No Filter Tour) *GANADOR

Mejor artista de R&B

Doja Cat *GANADOR Givēon Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) Summer Walker The Weeknd

Mejor artista masculino de R&B

Givēon Khalid The Weeknd *GANADOR

Mejor artista femenina de R&B

Doja Cat *GANADOR Summer Walker SZA

Mejor gira de R&B

Bruno Mars (Bruno Mars at Park MGM) *GANADOR Omarion & Bow Wow (The Millennium Tour 2021) Usher (The Vegas Residency)

Mejor artista de rap

Drake *GANADOR Juice WRLD Lil Baby Moneybagg Yo Polo G

Mejor artista masculino de rap

Drake *GANADOR Juice WRLD Polo G

Mejor artista femenina de rap

Cardi B Latto Megan Thee Stallion *GANADOR

Mejor gira de rap

J. Cole (La gira fuera de temporada) Lil Baby (La gira de atrás afuera) Omarion & Bow Wow (The Millennium Tour 2021) *GANADOR

Mejor artista country

Chris Stapleton Luke Combs Morgan Walle Taylor Swift *GANADORA Walker Hayes

Mejor artista masculino country

Chris Stapleton Luke Combs Morgan Wallen *GANADOR

Mejor Artista Femenina Country

Carrie Underwood Miranda Lambert Taylor Swift *GANADORA

Mejor Dúo/Grupo Country

Dan + Shay *GANADOR Florida Georgia Line Zac Brown Band

Mejor gira Country

Luke Bryan (Proud to Be Right Here Tour) Eric Church (Gather Again Tour) *GANADOR Chris Stapleton (All-American Road Show Tour)

Mejor artista de rock

Glass Animals *GANADOR Imagine Dragons Machine Gun Kelly Måneskin twenty one pilots

Mejor gira de Rock

Genesis (The Last Domino? Tour) Green Day, Fall Out Boy & Weezer (The Hella Mega Tour) The Rolling Stones (No Filter Tour) *GANADOR

Mejor artista latino

Bad Bunny *GANADOR Farruko Kali Uchis Karol G Rauw Alejandro

Mejor artista masculino latino

Bad Bunny *GANADOR Farruko Rauw Alejandro

Mejor artista femenina latina

Kali Uchis *GANADOR Karol G Rosalía

Mejor dúo/grupo latino

Calibre 50 Eslabón Armado *GANADOR Grupo Firme

Mejor gira latina

Bad Bunny (El Último Tour Del Mundo) Enrique Iglesias & Ricky Martin (Live in Concert) Los Bukis (Una Historia Cantada Tour) *GANADOR

Mejor artista dance/electrónico

Calvin Harris David Guetta Lady Gaga *GANADORA Marshmello Tiësto

Mejor artista cristiano

Carrie Underwood for King & Country Lauren Daigle Ye *GANADOR

Mejor artista de gospel

CeCe Winans Elevation Worship Kirk Franklin Maverick City Music Ye *GANADOR

