“He sufrido y he tocado puertas. Voy a honrar esta oportunidad”, Lavinia Valbonesi, primera dama de Ecuador en entrevista con CNN

“Esta exposición mediática que tengo por los años que me he movido en las redes sociales, en revistas y en publicidad, es una ventana también para apoyar el consumo de lo nuestro, y no creo que debería ser desaprovechada”, asegura.

“Ahora ven esta parte de Lavinia, esta familia bonita, pero es una familia que no siempre estuvo así. Vengo de padres separados que nunca se casaron, ni se comprometieron. Fue difícil porque me tocó salir adelante sola, pasé lo que es no tener dinero para pagar la luz porque tuve que vivir sola para independizarme, para hacer la carrera de mis sueños que era nutrición, entonces no tenía para pagar la luz, tenía que ver cómo hacer. Fue un momento de mi vida en el que decía ¿cómo hago, cómo estudio nutrición si mis papás no me quieren apoyar con la carrera, cómo saco dinero? Fui tocando puertas y es algo que me enorgullece mucho (…) Cuando empecé en redes la gente se me burlaba”, confiesa a CNN.

“Quiero que conozcan mi historia, que sepan que soy una ecuatoriana más, soy hija de una ecuatoriana más, soy hija de una madre soltera, soy una mujer, una joven, una niña, (porque también lo fui) que luchó por llegar a donde ha llegado. Esta es una oportunidad única, la voy a aprovechar, la voy a honrar (…) Sientan que no porque eres hija de una madre soltera, no porque no tuviste todos los recursos para ir a estudiar a las mejores universidades desde un inicio, significa que vas a llegar hasta ahí. Todo se puede si eres persistente, si eres perseverante, si haces las cosas bien y con buenas intenciones”, confiesa Valbonesi.

“Recibimos amenazas antes de que asesinaran al candidato Fernando Villavicencio. Yo pasaba con el corazón, se me salía, le decía a Daniel que se cuide, que no se exponga y después de lo de Villavicencio fue una locura la seguridad, pero nunca se me ocurrió decirle que no salga, pero se me salía el corazón en cada salida de él”, cuenta Valbonesi sobre los días de campaña.

“Yo al principio le decía a mi suegra que no entiendo de quién es esta personalidad porque yo no era inquieta y mi suegra me dice que Daniel era como un adulto cuando era niño. Luego viendo los videos de él bailando, aplaudiendo, lo veo como mi suegro y digo que ahí está y Alvarito le hace justicia a su nombre. Estoy segura de que uno de mis hijos va a terminar en la política porque esto es de generaciones”, comenta entre risas.

“Si me gustaría que me llamen la primera servidora porque creo que la primera dama son todas las ecuatorianas, son las que se encargan de su hogar, que salen a trabajar, que cuidan de sus familias, creo que ellas ya nos representan como primeras damas. Lo que estoy teniendo es un honor de servir a mi país y por eso me quiero considerar la primera servidora”, puntualiza.

Valbonesi está embarazada de su segundo hijo y espera dar a luz en febrero. Cuenta que su embarazo no ha sido fácil y que ha tenido varios sustos que le han generado preocupación. “Mi médico me pide reposo, pero no está siendo fácil con todo el corre, corre y todo lo que ha pasado”, dice entre risas la primera dama antes de iniciar la entrevista.

