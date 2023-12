ANÁLISIS | Elon Musk, el hombre más rico del mundo, sigue desesperado por llamar nuestra atención

Por eso compró un megáfono personal de US$ 44.000 millones. Por eso, en la cumbre de este miércoles, dijo a los anunciantes que abandonan X (antes Twitter) que “se vayan a la m****”, saboreando cada palabra mientras parecía darse una palmadita en la espalda por utilizar un lenguaje tan picante delante de un periodista de The New York Times.

(CNN) — Elon Musk quiere desesperadamente caer bien, a pesar de su declaración de este miércoles de que no le importa que lo odien. “Que me odien”, dijo a Andrew Ross Sorkin en la cumbre DealBook de The New York Times.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.