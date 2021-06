Se espera que el calor bata récords en el oeste de EE.UU. esta semana

Noticias CNN

(CNN) — Esta semana podrían batirse más de 130 récords de calor en el oeste, desde el sur de California hasta partes de Washington y Montana, a medida que avanza una ola de calor agobiante.

Alertas de calor para 15 millones de personas

En el Valle Central de California, las temperaturas altas se situarán aproximadamente entre 8 y 11 grados Celsius por encima de lo normal, según el pronóstico.

En las zonas más bajas estarán extendidas las temperaturas por encima de los 37,7 grados Celsius, con un pronóstico de máximos en la tarde que alcancen entre 38,3 y 41,6 grados.

High temperatures Tuesday afternoon may tie or break daily records for maximum temperatures ever measured in Fresno, Hanford, Merced, and Madera on June 1st. An Excessive Heat Warning is valid until 8 PM PDT Tuesday evening. Reduce time outdoors and drink plenty of water. #CAwx pic.twitter.com/N9mXbVg7C2

— NWS Hanford (@NWSHanford) May 31, 2021

Detalles del pronóstico en el oeste

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Sacramento explicó que en el norte de California, «las temperaturas máximas oscilarán (aproximadamente) entre 11 y 14 grados por encima de la climatología para esta época del año» .

Se prevé que las temperaturas altas superen los 41 grados Celsius en el área metropolitana de Sacramento y posiblemente alcancen los 42,2 a 42,8 en el norte del Valle de Sacramento.

EE.UU: comenzó la primera ola de calor del año 1:01

Las temperaturas estarán entre los 35 y 37 grados Celsius en algunas partes de Montana esta semana. «Existe una seguridad alta en que las temperaturas altas del miércoles podrían alcanzar entre los 35 y 37 grados Celsius en los valles del oeste de Montana, y hasta cerca de 37,8 en los valles centrales de Idaho», dijo el servicio meteorológico en Missoula.

The heat is coming to Montana later this week. Plan ahead to stay cool during the afternoon and evening hours. #mtwx pic.twitter.com/sCZ8Bp2FNR

— NWS Great Falls (@NWSGreatFalls) May 30, 2021

En áreas en el entorno de Las Vegas y el valle de la Muerte se podría registrar por primera vez en el año un día con 37,7 grados Celsius.

«Miércoles y jueves serán los días más calurosos, con máximas que estarán a un par de grados de los récords diarios en algunas zonas», dijo la oficina del servicio meteorológico en Las Vegas.

🔥Excessive Heat Watch has been issued for WED & THURS which includes:🌡️Las Vegas🌡️Pahrump🌡️Lake Mead Nat’l Rec Area🌡️Laughlin/Bullhead City🌡️Lake Havasu City🌡️Death Valley NP#nvwx #cawx #azwx pic.twitter.com/S2yCTygI2o

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) May 30, 2021

Mayor peligro de incendio por el calor

La oficina del servicio meteorológico en Medford, Oregon, advirtió a las residentes que sean extracautelosos con el encendido de fuego al aire libre. En la región ya comenzaron los incendios y se podrían extender rápidamente con las condiciones cálidas y secas.

Pictures from today on the #SycanRiverFire.#FireYear2021 pic.twitter.com/xe6vKPkmhw

— SCOFMP Fire Info (@scofmpfireinfo) May 31, 2021

«Por favor, tenga mucho cuidado con cualquier cosa que pueda provocar fuego en los próximos días, asegurándose de que ya no esté ardiendo cuando la deseche. Asegúrese de apagar todas las fogatas en las zonas donde están permitidas antes de abandonar la zona», dijo el servicio meteorológico.

Las condiciones calurosas y secas durarán gran parte de la semana. La temperatura comenzará a bajar de nuevo el próximo fin de semana.