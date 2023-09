Reportaje Especial: Recipientes de TPS sienten alivio por la extensión del permiso condicional, pero aún temen a una deportación repentina

"A veces no nos afecta directamente a nosotros, sino también a nuestra familia, en alguna ocasión vino nuestro niño de la escuela, y le pregunto a su mamá, que son los papeles… es que un niño en la escuela me dijo que nosotros no tenemos papeles, y eso lo hace sentir a uno melancólico.”

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.