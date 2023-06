La comunidad de Pájaro continúa trabajando para salir adelante después de las inundaciones.  

"No pudimos conseguir esta financiación durante un montón de años porque el gobierno federal tenía esta relación coste/beneficio y así que dijeron "bueno"lo que cuesta reconstruir, si nos inundamos, ¿cuál es el costo de reconstruir una casa en pájaro frente a lo que cuesta construir una en el condado de Marín si se hubiera inundado allí y no podíamos competir, no tomaron en cuenta a la gente, que tal vez esta casa solo vale de 150 mil dólares a 200 mil y tiene 12 personas viviendo en ella."

Veronica Macias is an evening anchor at KION News Channel 5/46.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.