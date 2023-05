Dueños de negocios se alegran el poder volver a la feria del Valle de Salinas

KING CITY, California (KMUV) - Juegos, comida, palomitas y familias enteras están disfrutando de la feria del Valle de Salinas en King City. Víctor Matango-- un comerciante que vende artesanías indígenas, ya tiene 3 años vendiendo sus productos en esta feria. Y dice que lo más importante para él, no son los ingresos-- sino mantener una tradición. “Voy con el propósito de compartir una cultura, una cultura indígena, más no comercializar… más que todo compartir con la gente, las cosas que hacemos, nuestras creencias,” dijo Matango. Así como Matango-- hay comerciantes que vende su producto, como las cachuchas personalizadas de Yolanda Flores. Quien dice que vender sus productos en la feria siempre es una buena idea para promocionar su trabajo. “Lo importante es que la gente le gusta venir a comprar sus gorritas personalizadas, no las encuentran en ningún lugar, solo en la feria,” dijo Flores.

