Refugiados de Pájaro se trasladan a hoteles o viviendas después de que el albergue para residentes cerrara sus puertas el lunes

"Íbamos a pedir ayuda, decían no, ya te apuntaste aquí, no te puedes apuntar en otro lado, son cosas que no sabe uno, no está informado y yo creo que por eso," dijo Manuela Rodriguez residente de Pájaro que utilizo vales de hotel.

"Se siente mal porque estás en una situación que no lo esperas, no estás preparado para esto, llegan y te dicen, te tienes que salir, llegas al refugio y te dicen que ya no hay lugar, tienes que ver como le haces, y tienes que dormir a algún lugar,” dijo Manuela Rodríguez residente de Pájaro que vivió en el albergue.

