Con solo 20 años, Jesse Maldonado se abre paso a los titulares tras mostrar un talento innato 

"No sé si todos piensen igual, pero la verdad a mí me gusta mucho Watsonville, porque me gusta mucho el área, siento como que estoy en casa… me siento como con mi gente, más conectado con mi gente Mexicana," dijo Maldonado.

"Este año me estoy enfocando en eso y obviamente quiero jugar más, la verdad no me sentía contento con mi mismo y, pues, es lo que me empuja para este año, lo que me da motivación para poder destacar este año," dijo Maldonado.

