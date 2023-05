Dueños de negocios en Pájaro empiezan a perder las esperanzas de recibir asistencia financiera por daños a sus propiedades 

" Busqué la aseguranza de inundaciones y esa aseguranza nunca me pudieron hacer tenerla, para cubrir mis pertenencias, que he trabajado por 25 años, y, así pues, siento que ayudas no va a haber,” dijo Efraín Rentería dueño de Royal Oaks Auto Repair.

"Tengo aseguranza, pero no cubrió nada, porque tenía muchos años que no pasaba nada, la misma de la aseguranza me dijo que para qué la ponemos si aquí no pasaba nada," dijo María Colin, dueña de Mi Rancho Restaurant.

