Habitantes de Pájaro regresan a sus hogares tras el levantamiento de la órden de evacuación

“No sé si porque vivimos al final de este Condado nos tienes así o porque, la verdad, no sé qué decir,” dijo Armando. “Es que son sentimientos encontrados, que no sabes como decirlo, porque si sientes que como que va a pasar o estar pensando si me van a pagar o no, y todavía no sé que va a pasar.”

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.