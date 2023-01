La comunidad hispana tiene menos probabilidad de recibir primeros auxilios fuera de los hospitales

“No, no sé, hay clínicas, pero en el Este no. Pero si me gustaría que hubiera recursos donde ir y aprender ese tipo de clases y estar informado,” comento Petra Montiel, residente del Este de Salinas. “Ojalá pusieran uno en el Este de Salinas para aprender Primeros Auxilios porque uno no sabe cuando lo necesite.”

