Familia vacuna a su bebé para protegerlo de COVID-19 y viajar a Filipinas

SALINAS, Calif. (KMUV-TV) Luego del anuncio para que niños de tan solo de 6 meses de edad en adelante pudieran ya recibir la vacuna contra el COVID-19, una familia de Salinas llevó a su pequeño a vacunar, luego de vivir momentos difíciles debido al coronavirus.

El bebé Dennis Alonzo tiene 19 meses de edad y ya recibió su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Michelle Salvador, madre del pequeño Dennis, habló con Telemundo 23, mientras sostuvo a su bebé en brazos y mencionó que tener a toda su familia vacunada es un gran alivio.

"Es muy importante para nosotros porque queremos asegurarnos de que él también está protegido. todos estamos vacunados: mi marido, yo y Luna. Todos estamos vacunados y él no tenía nada. Siempre da un poco de miedo”, dijo.

Antes de la pandemia, Michelle Salvador y su familia viajaban a las Filipinas cada año, pero durante dos años, sus viajes se pusieron en pausa.

"Queremos asegurarnos de que estará bien si viajamos”, explica Salvador.

Su hija mayor – Luna – se contagió de COVID-19 y fue uno de los momentos más estresantes para la familia.

"Siempre ha sido muy fuerte y siempre ha estado en pie, y cuando se puso enferma y la llevé al médico, miré hacia atrás y me dije "oh, esto no es bueno" porque estaba deprimida”, comentó la madre de Luna y Dennis.

Esta semana, el Centro Médico del Valle de Salinas recibió 600 dosis de la vacuna Pfizer, luego que los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) y la FDA, dieron el visto bueno para que los niños de 6 meses a 5 años ya pudieran ser elegibles para la vacuna.

Los médicos como la doctora Klick siguen insistiendo en que vacunarse es la mejor manera de protegerse.

"Especialmente cuando entramos en los meses de otoño e invierno, muchos de los pronósticos de los expertos de salud alertan que podemos empezar a ver un aumento de nuevo”, comentó Klick.

Los datos del sitio web del estado muestran que 48 personas han sido hospitalizadas a causa del coronavirus en el Condado de Monterey en la última semana, con 2 personas en cuidados intensivos y aunque la gente se está vacunando, los médicos dicen que ahora no es el momento de confiarse.

La doctora Klick dice que aunque no ha visto casos severos de COVID en niños como en los adultos, los menores aún pueden desarrollar síntomas prolongados.

Ahora completamente vacunados, la familia espera viajar a las Filipinas en algún momento de este año o a principios del próximo.