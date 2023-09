Ron DeSantis visita Salinas para reunión de campaña y su presencia provoca protesta

"No apoyamos a DeSantis que esté aquí, no apoyamos a las familias que lo trajeron, porque sus compañías que general billones de dólares y esos billones de dólares los hacen del sudor de nuestra gente y no se nos hace bien que usen ese dinero que nosotros les damos para que apoyen a una persona que no nos está tratando como humanos”, dijo Ariam Coronado, una hija de campesinos del Valle de Salinas.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.