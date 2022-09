Impacto exitoso: la misión DART de la NASA estrella con éxito una nave espacial contra un asteroide por primera vez

El satélite Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids de la Agencia Espacial Italiana, o LICIACube, volará por Dimorphos para capturar imágenes y videos de la columna de impacto a medida que sale del asteroide y tal vez incluso espiar el cráter que podría dejar atrás. El minisatélite también vislumbrará el hemisferio opuesto de Dimorphos, que DART no podrá ver antes de que sea borrado.

JUST IN: NASA has successfully crashed a spacecraft into the moon of an asteroid as part of a test to see how it affects the motion of an asteroid in space https://t.co/iBzH7uiTXK pic.twitter.com/qvkrwt26x2 — CNN (@CNN) September 26, 2022

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.