Los vecinos recuerdan a la pareja de Moss Landing muerta en un presunto asesinato-suicidio

MOSS LANDING, Calif. (KMUV) - Vecinos se reunieron afuera de la casa de una pareja de ancianos de Moss Landing, después que fueron asesinados en lo que la Oficina del Sheriff del Condado de Monterey cree que fue un asesinato-suicidio.

A las 7 de la mañana del lunes, la Oficina del Sheriff dice un hombre llamó al vecino para decir que mató a la esposa y se iba a dispararse a si mismo.

"Recibimos una llamada de otro residente del lugar diciendo que acababa de disparar a su esposa y que tenía la intención de apuntar el arma contra sí mismo y que dejaría la puerta principal sin llave para la respuesta de emergencia", dijo el comandante Derrel Simpson.

El comandante contó que para cuando llegaron los aguaciles, Arthur Muenzel, de 89 años, y Hiltrud Muenzel, de 88 años, estaban muertos.

"Mi mujer llamó y dijo que había coches de policía y todo lo demás en la entrada. Y le pregunté: '¿Vuelvo?'. Y ella dijo: 'No, creo que es otra cosa'. Ella no… Nadie pensaba que era eso", dijo el vecino de la pareja, Ed Wright.

Wright vive en la misma calle que los Muenzel, a quienes sus amigos llamaban cariñosamente Art y Hiltie. Dice que la pareja estaba muy involucrada en el vecindario. Incluso, una vez fueron administradores del parque de casas móviles donde todos vivían.

"Art no podía caminar muy bien. Perdía mucho el equilibrio. Todavía se empecinaba en sacar su pequeña bicicleta y pasear por el parque. Pero siempre nos ponía nerviosos a todos, y también ver a Hiltie salir", contó Wright.

Wright dice que eran una pareja agradable, pero que se mantuvieron firmes en no molestar a ninguno de sus vecinos.

"Los propietarios [del parque de casas móviles] habían traído algo de comida para ellos, para las fiestas y demás. Y luego otros vecinos vinieron con más comida, y yo me enteré de que Art se enfadó y dijo: 'No hay más comida, por favor. Tenemos demasiada comida. No necesitamos que nadie nos moleste", dijo Wright.

Eso fue el viernes. El lunes, ambos habían desaparecido.

Wright dice que Hiltie fue dada de alta hace poco en el hospital después de haberse caído y roto el hombro.

"Creo que cuando Hiltie volvió a casa del hospital y Art la vio con tanto dolor, quizá decidió hacer lo que había pasado. Y espero que sea así porque me hace sentir más cómodo a mí y a mi mujer. Ella estaba muy alterada", dijo Wright.

Los amigos dicen que no había antecedentes de violencia doméstica entre la pareja, y la Oficina del Sheriff dijo que tampoco tenían conocimiento de ninguna denuncia.

El comandante Simpson dice que no descartan ninguna posibilidad en la investigación, incluyendo un posible pacto de suicidio.

Los propietarios del parque de casas móviles estuvieron el martes en la casa de los Muenzel, buscando información de contacto de algún familiar cercano. Dicen que la pareja no tenía hijos.

Se pide a cualquier persona que tenga información sobre este caso que se ponga en contacto con el detective Arras Wilson en el 831-759-7203 o con el sargento detective Bryan Hoskins en el 831-755-3773.