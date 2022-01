Joe Biden predice la invasión de Rusia a Ucrania, pero dice que una “incursión menor” puede provocar una discusión sobre las consecuencias

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN) — El presidente Joe Biden predijo el miércoles una invasión de Rusia a Ucrania, citando preocupaciones existenciales del presidente del país, Vladimir Putin, incluso cuando advirtió sobre las consecuencias económicas significativas si ocurriera tal incursión.

Pero sugirió que una “incursión menor” provocaría una respuesta menor que una invasión a gran escala del país.

“No estoy tan seguro de que esté seguro de lo que va a hacer. Supongo que se moverá. Tiene que hacer algo”, dijo Biden, describiendo a un líder que busca relevancia en un mundo postsoviético. “Está tratando de encontrar su lugar en el mundo entre China y Occidente”.

La predicción de Biden de una invasión es el reconocimiento más firme hasta la fecha de que Estados Unidos espera que Putin se mueva después de acumular 100.000 soldados a lo largo de la frontera con Ucrania.

Después de hablar con Putin dos veces el mes pasado, Biden dijo que creía que su homólogo ruso entendía bien las sanciones económicas que se estaba preparando para promulgar.

“Él nunca ha visto sanciones como las que prometí que se impondrán si se moviliza, número uno”, dijo, y agregó que el nivel del castigo dependería de cómo se vea la invasión de Rusia. “Una cosa es si se trata de una incursión menor y al final tengamos que pelearnos sobre qué hacer y qué no hacer, etcétera”.

“Pero si realmente hacen lo que son capaces de hacer con las fuerzas acumuladas en la frontera, será un desastre para Rusia si continúan invadiendo Ucrania. Y nuestros aliados y socios están listos para imponer costos severos y daños significativos a Rusia y a la economía rusa”, dijo.

El presidente de EE.UU. Joe Biden responde preguntas durante una conferencia de prensa en el Salón Este de la Casa Blanca el 19 de enero de 2022 en Washington. Crédito:Somodevilla/Getty Images

Eso incluye limitar las transacciones rusas en instituciones financieras estadounidenses, “cualquier cosa que involucre denominaciones en dólares”, afirmó Biden.

Sorpresa en Ucrania por las palabras de Biden

Un funcionario ucraniano le dijo a Matthew Chance de CNN que está “sorprendido de que el presidente de Estados Unidos distinguiera entre incursión e invasión” y sugirió que una incursión menor no desencadenaría sanciones, pero sí una invasión.

“Esto le da luz verde a Putin para que ingrese a Ucrania cuando lo desee”, agregó el funcionario.

El funcionario ucraniano dijo que nunca antes había escuchado un matiz como este del gobierno estadounidense.

“Kyiv está atónito”, agregó, refiriéndose al gobierno ucraniano.

Al explicar la referencia a una “incursión menor” que provocó una discusión entre los aliados occidentales sobre cómo responder, Biden sugirió que la desunión con la OTAN podría llevar a un debate sobre cómo castigar a Rusia por acciones en Ucrania que no llegan a ser una invasión a gran escala.

“Si hay algo que es donde hay fuerzas rusas cruzando la frontera, matando combatientes ucranianos, etcétera, creo que eso lo cambia todo”, dijo el presidente. “Pero depende de lo que haga, en qué medida lograremos la unidad total en el frente de la OTAN”.

“Es muy importante que mantengamos a todos en la OTAN en sintonía. Eso es lo que paso mucho tiempo haciendo, y hay diferencias. Hay diferencias en la OTAN en cuanto a lo que los países están dispuestos a hacer, dependiendo de lo que suceda”, agregó.

También advirtió que se perderían vidas rusas en una invasión, junto con posibles bajas ucranianas.

“El costo de ir a Ucrania en términos de pérdida física de vidas para los rusos: podrán prevalecer con el tiempo, pero será duro”, dijo. “Va a ser real. Va a ser consecuente. Putin tiene una dura elección. O desescalada o diplomacia. Confrontación y consecuencias”.

“Esto no es todo pan comido para Rusia”, continuó. “Militarmente, tienen una superioridad abrumadora. Y en lo que respecta a Ucrania, pagarán un alto precio de inmediato, a corto, mediano y largo plazo si lo hacen”.

Biden especuló que Putin no estaba buscando “ninguna guerra en toda regla”, pero dijo que creía que buscaba algún tipo de confrontación.

“¿Creo que probará a Occidente? ¿Probará a Estados Unidos y la OTAN tan significativamente como pueda? Sí, creo que lo hará. Pero creo que pagará un alto y estimado precio por ello”.

“Él no cree que ahora le costará lo que le va a costar”, señaló. Y creo que se arrepentirá de haberlo hecho.

Biden reconoció más tarde la incertidumbre que rodea la situación.

“Lo único en lo que estoy seguro es que esa decisión es total, única y completamente la decisión de Putin. Nadie más va a tomar esa decisión. Nadie más va a afectar esa decisión. Él está tomando esa decisión. Y sospecho que importa de qué lado de la cama se levanta por la mañana en cuanto a lo que va a hacer exactamente”, dijo Biden.

Indicó que altos funcionarios estadounidenses que se habían reunido recientemente con sus homólogos rusos salieron de las conversaciones sin saber si alguien, aparte de Putin, realmente sabía lo que planeaba hacer.

“Creo que está calculando cuáles serán las consecuencias inmediatas a corto, mediano y largo plazo de Rusia. Y no creo que haya tomado una decisión todavía”, dijo.

Zelensky pide calma en Ucrania

La predicción de Biden se produjo después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, instara el miércoles a los ucranianos a no entrar en pánico y a “calmarse” por temor a una posible invasión rusa.

“Todos nuestros ciudadanos, especialmente los ancianos, deben entender esto: todos necesitan exhalar. Cálmense. No corran por suministros de emergencia como trigo sarraceno y fósforos. A todos los medios: permanezcan como los medios, no se conviertan en una fuente masiva de histeria. ¡No ayudes al enemigo en la búsqueda de exageraciones informando diariamente que la guerra puede ocurrir mañana! Esto definitivamente no la detendrá”.

“¿Qué hay de nuevo aquí? ¿No es esta la realidad de los últimos ocho años? ¿La invasión no comenzó en 2014? ¿La amenaza de la guerra surgió justo ahora?” comentó.

La única razón del “pánico es que después de ocho años todavía estamos influenciados por este pánico”, agregó.

Zelensky dijo que el “objetivo de Rusia es debilitar a Ucrania” para obligar a Kyiv a ceder ante Moscú y “crear un contexto tal que nuestro ‘no’ suene más débil”.

El líder de Ucrania dijo que Moscú “ataca activamente tus nervios, no nuestro estado. Para que tenga una sensación constante de pánico”.

La Casa Blanca aclara el comentario sobre la “incursión”

Los comentarios del presidente Biden que sugieren desunión dentro de la OTAN sobre cómo responder a una “incursión menor” de Rusia en Ucrania llevaron a la Casa Blanca a emitir una aclaración de alto nivel el miércoles.

“El presidente Biden ha sido claro con el presidente de Rusai: si alguna fuerza militar rusa cruza la frontera con Ucrania, se trata de una nueva invasión, y se encontrará con una respuesta rápida, severa y unida de Estados Unidos y nuestros aliados”, escribió la secretaria de prensa Jen Psaki escribió en un comunicado.

“El presidente Biden también sabe por larga experiencia que los rusos tienen un amplio libro de jugadas de agresión sin llegar a la acción militar, incluidos los ataques cibernéticos y las tácticas paramilitares”, continuó Psaki. “Y afirmó hoy que esos actos de agresión rusa serán recibidos con una respuesta decisiva, recíproca y unida”.

Biden dijo durante la conferencia de prensa que las naciones occidentales no estaban sincronizadas sobre qué hacer en caso de que Rusia cometiera una violación menor.

