¿Quieres comprar bitcoin? Te explicamos cómo invertir en criptomonedas

(CNN Español) — El Salvador se convirtió en el primer país en establecer por ley el Bitcoin como moneda de intercambio y de curso forzado. La criptomoneda sufre altas y bajas cada vez que Elon Musk, CEO de Tesla, hace un comentario, eventos que han provocado que la conversación alrededor de esta y otras criptomonedas sea cada vez más frecuente, pero ¿cuánto entendemos sobre las criptodivisas?

Según una encuesta de Harris Poll realizada a 1.984 personas entre el 12 y el 14 de febrero de 2021 —la cual fue compartida con Bloomberg—, 61% de los entrevistados que indicaron haber oído hablar de las criptomonedas dijeron que tenían poca o ninguna comprensión de su funcionamiento. Únicamente el 14% de los entrevistados dijeron entender «muy bien» cómo funcionan.

Si perteneces al porcentaje de personas que no es experta en criptomonedas, pero te interesa explorar la idea de invertir en bitcoin y otras criptodivisas como ethereum, cardano o dogecoin, a continuación te decimos cómo hacerlo.

Pero antes de tomar una decisión debes saber que, a diferencia de otros activos, como el oro, el bitcoin y otras criptomonedas no tienen otro propósito más que ser un activo. «Entonces si todo el mundo decide un día que el bitcoin ya no vale mucho, entonces de hecho, no valdrá mucho», explicó Eric Maskin, ganador del Premio Nobel de Economía a CNN, quien calificó a la inversión de criptomonedas como un juego de azar.

Es por esta razón por la que las criptomonedas son muy sensibles a las políticas económicas que pueden tomar algunos países o a las declaraciones de importantes inversores, como es el caso de Elon Musk.

Riesgos de seguridad

A diferencia de otras monedas, como el dólar, las criptomonedas no están respaldadas por ningún gobierno por lo que si se almacena criptomonedas con una empresa de terceros y esta cierra o es hackeada, el gobierno no tiene la obligación de intervenir ni de ayudar a los afectados a recuperar su dinero.

Y si bien invertir en criptomonedas conlleva un riesgo, pero hay riesgos que se pueden evitar, como las estafas. La Comisión Federal de Comercio de EE.UU. (FTC, por sus siglas en inglés) reportó que los estafadores han sacado provecho del auge de las criptomonedas y desde octubre de 2020 a marzo de 2021, alrededor de 7.000 personas reportaron haber perdido más de US$ 80 millones en estafas.

Muchas personas reportaron haber sido atraídas a sitios web falsos con la idea de invertir o minar criptomonedas. También existen las «estafas de obsequios» supuestamente patrocinadas por celebridades e incluso, los estafadores han utilizados sitios de citas en línea para engañar a las personas.

La FTC indica que si alguien ofrece dinero garantizado, grandes retornos, dinero grátis o afirmaciones sin detalles o explicaciones, es muy probable que se trate de una estafa.

Bitcoin, dogecoin, ethereum o cardano

«Hay más en el mercado de criptomonedas que el bitcoin. Al igual que hay más en el mercado de acciones que Apple», dijo Denis Vinokourov, jefe de investigación de la plataforma de activos digitales Bequant. Pero con más de 4.000 criptomonedas en circulación, según el sitio de datos Statista, encontrar la criptomoneda ideal para invertir es una decisión nada simple.

Aunque bitcoin se mantiene como la criptomoneda de mayor valor, existen otras opciones interesantes como ethereum, thether, binance coin, cardano, dogecoin y XRP.

Para Greg King, presidente ejecutivo de Osprey Funds, una empresa que invierte en monedas digitales —así como para otros expertos en bitcoin— la apuesta está en invertir más allá del bitcoin. «Tiene sentido para los inversores tener una cartera con bitcoins y ethereums a largo plazo y poseer una canasta de algunas de las demás (criptomonedas) para negociar», dijo King.

Invertir, ya sea en bitcoin o en cualquier otro activo, debe ser una decisión informada e idealmente debe estar basada en tu perfil de riesgo, que es el nivel de tolerancia que tienes ante pérdidas potenciales de dinero. Básicamente, no inviertas más de lo que estés dispuesto a perder.

Plataformas para el intercambio de criptomonedas

Para mediados de junio, una moneda de bitcoin tenía un valor aproximado de US$ 38.000, cifra que podría estar por arriba de tus planes de inversión, pero para invertir en bitcoin —y en la mayoría de otras criptomonedas— no es necesario comprar la moneda por completo, ya que puedes adquirir la mitad o incluso una pequeña fracción de ella.

Una vez que dejamos ese punto claro, lo siguiente es elegir la plataforma en la que realizarás la compra. De acuerdo con Investopedia las tres plataformas mejor calificadas para la compra y venta de criptomonedas son Coinbase y Coinbase Pro, el app CashApp, y Binance. Sin embargo, estas no son las únicas plataformas disponibles pues la lista es larga.

A continuación te mostramos cómo es el proceso de compra en las tres plataformas antes mencionadas.

Coinbase

Crea una cuenta y verifícala. Agrega un método de pago, como una cuenta bancaria, PayPal, tarjeta de débito o transferencias bancarias. Da clic en Comprar/Vender. Elige el activo, como bitcoin, ethereum, tether, cardano, dogecoin, entre otras. Da clic en Comprar ahora.

CashApp

Crea una cuenta y verifícala. Da clic en la pestaña de Invertir. Da clic en Bitcoin. Selecciona el monto que quieres invertir, ya sea US$ 1, US$ 10, US$ 50 o más. Confirma tu PIN y da clic en Confirmar.

Binance

Crea una cuenta y verifícala. Da clic en Buy Crypto Elige el activo, como bitcoin, ethereum, Pax Gold, Harmony, Ochid, entre otras. Ingresa el monto que quieras invertir. Da clic en Comprar.

Elige una cartera electrónica

Una vez elegida la plataforma de intercambio, lo siguiente es pensar en una cartera o billetera electrónica para almacenar de forma segura tus criptomonedas. Si bien al comprar una moneda digital puedes dejar las «llaves» de tus monedas dentro de la plataforma de intercambio, también puedes moverlas a una billetera electrónica, como: Bitcoin Wallet, Blockchain Wallet, Exodus, Electrum o Mycelium.

Una billetera electrónica va a almacenar tu llave privada, que es como el PIN que utilizas para entrar a tu cuenta bancaria, y tu llave pública, que es similar a tu número de cuenta. En pocas palabras: ¿Necesitas la billetera electrónica? No. Sin embargo, si tienes una gran cantidad de bitcoins y otras criptomonedas es algo que deberías de considerar.

Paul R. La Monica colaboró a este reportaje.