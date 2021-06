El maquillaje puede contener sustancias químicas potencialmente tóxicas llamadas PFAS, revela un estudio

CNN - Spanish

(CNN) — La «Ley No PFAS en Cosméticos» está programada para ser presentada en la Cámara y el Senado de EE. UU. el martes, luego de la publicación de un nuevo estudio que encontró altos niveles de un marcador de sustancias tóxicas PFAS en el 52% de 231 productos de maquillaje comprado en Estados Unidos y Canadá.

Algunos de los niveles más altos se encontraron en bases (63%), rímel a prueba de agua (82%) y lápiz labial de larga duración (62%), según el estudio publicado el martes en la revista Environmental Science & Technology Letters.

Además, el estudio encontró que alrededor del 88% de los productos probados no revelaron en sus etiquetas ningún ingrediente que pudiera explicar esos marcadores químicos, a pesar de que es un requisito de la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE. UU.

«Es un poco impactante y, con suerte, una llamada de atención para la industria de los cosméticos en términos de cuán extendida está la contaminación por PFAS en los tipos de productos de maquillaje», dijo David Andrews, científico senior del Environmental Working Group, o EWG, una organización de consumidores que mantiene una base de datos sobre productos para el cuidado personal que contienen toxinas.

«El PFAS más común es el politetrafluoroetileno, el ingrediente más comúnmente conocido como teflón, o el revestimiento de las sartenes. Pero en general, hemos identificado 13 productos químicos PFAS diferentes en más de 600 productos de 80 marcas», dijo Andrews, que no fue involucrado en el estudio.

¿Qué busca la nueva legislación?

El proyecto de ley será presentado en el Senado de Estados Unidos el martes por la senadora republicana Susan Collins de Maine y el senador demócrata Richard Blumenthal de Connecticut y en la Cámara de Representantes por la representante demócrata Debbie Dingell de Michigan.

«Los estadounidenses deberían poder confiar en que los productos que se aplican en el cabello o la piel son seguros. Para ayudar a proteger a las personas de una mayor exposición a PFAS, nuestro proyecto de ley requeriría que la FDA prohíba la adición de PFAS a los productos cosméticos», dijo Collins en una declaración.

«Las per y polifluoroalquilo (PFAS) son una clase de sustancias químicas artificiales, que incluyen PFOA, PFOS y GenX. Estas sustancias químicas pueden bioacumularse en los cuerpos con el tiempo y se han relacionado con cáncer, enfermedades de la tiroides, daño hepático, disminución de la fertilidad y alteración hormonal», dice el comunicado.

En un correo electrónico a CNN Health, Dingell dijo: «Estos productos químicos se encuentran en productos que usamos todos los días y la mayoría de las personas ni siquiera saben el peligro al que se enfrentan a diario».

La ley propuesta ordenaría a la FDA que emita una regla propuesta que prohíba la adición intencional de PFAS en cosméticos dentro de los 270 días de su promulgación, con una regla final que se emitirá 90 días después.

Falta de divulgación

El nuevo estudio utilizó un marcador para PFAS, el flúor químico, que es diferente del flúor inorgánico agregado al agua potable, para identificar la presencia de productos químicos PFAS en los 231 productos que compraron en tiendas minoristas en Estados Unidos y Canadá.

«Descubrimos que el flúor como sustituto de PFAS estaba en todo tipo de cosméticos. No esperábamos que casi todos los cosméticos se iluminaran como lo hizo», dijo el autor del estudio Graham Peaslee, profesor de física, química y bioquímica en la Universidad de Notre Dame.

El estudio encontró que más de las tres cuartas partes del rímel a prueba de agua, casi dos tercios de las bases y lápices labiales líquidos y más de la mitad de los productos para ojos y labios tenían concentraciones altas de flúor.

Además, se enviaron muestras de 29 de los productos con los niveles más altos de flúor a un laboratorio externo para un análisis en profundidad que podría identificar 53 productos químicos específicos de PFAS. El análisis encontró que cada uno de esos 29 productos contenía al menos cuatro sustancias químicas PFAS de interés.

¿Qué es lo que más preocupa de las PFAS?

Sin embargo, el hallazgo más inquietante, dijo Peaslee, es que 28 de los 29 productos en los que se encontraron productos químicos específicos de PFAS no revelaron esos productos químicos en la etiqueta.

«Algo de esto podría ser involuntario, debido a problemas de fabricación, pero hay varios productos en los que los niveles son tan grandes que tuvieron que agregarse intencionalmente para algo como durabilidad o resistencia al agua, porque eso es lo que hacen muy bien los PFAS», dijo Peaslee.

«Aunque a menudo he aconsejado a mis pacientes que eviten los productos con «perfluor» o»polifluor» en la lista de ingredientes, este nuevo estudio me preocupa porque muchos de los productos contaminados con estos compuestos ni siquiera los incluyeron en la lista de ingredientes», dijo la Dra. Whitney Bowe, profesora asistente clínica de dermatología en la Escuela de Medicina Icahn del Centro Médico Mount Sinai, que no participó en el estudio.

«Además, los tipos de productos que dieron positivo en niveles altos de flúor y, por lo tanto, es probable que contengan PFAS, a menudo se usan cerca y alrededor de los ojos y los labios», dijo Bowe.

Eso es un peligro porque las sustancias químicas PFAS pueden ser absorbidas más fácilmente por las «membranas mucosas delgadas y delicadas» que están cerca de los conductos lagrimales de los ojos, dijo. Además, las mujeres a menudo «se lamen los labios y, sin saberlo, ingieren los ingredientes de su lápiz labial, que es otra vía de exposición», dijo Bowe.

En respuesta, el Personal Care Products Council, una asociación comercial cuyos 600 miembros «representan más del 90% de la industria de la belleza de Estados Unidos«, dijo que «estamos esperando una revisión científica interna» antes de comentar.

CNN también se acercó a Cosmetics Alliance Canada, pero no recibió respuesta antes de la publicación.

¿Qué son los PFAS?

Los productos químicos PFAS están formados por una cadena de átomos de carbono y flúor enlazados, que no se degradan en el medio ambiente.

«De hecho, los científicos no pueden estimar una vida media ambiental para PFAS, que es la cantidad de tiempo que tarda el 50% de la sustancia química en desaparecer», según el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental.

Los productos químicos PFAS se utilizan en todo tipo de productos: utensilios de cocina antiadherentes, batas y cortinas quirúrgicas resistentes a infecciones, teléfonos móviles, semiconductores, aviones comerciales y vehículos de bajas emisiones.

Los productos químicos también se utilizan para hacer que las alfombras, la ropa, los muebles y los envases de alimentos sean resistentes a las manchas, el agua y los daños causados por la grasa. Los alimentos que contienen mucha grasa, como hamburguesas, papas fritas y galletas, son los principales candidatos para envoltorios hechos con PFAS.

Si bien dos de los PFAS más ubicuos, el ácido perfluorooctanoico de cadena de 8 carbonos (PFOA) y el sulfonato de perfluorooctano (PFOS), se eliminaron de los productos de consumo en Estados Unidos a principios de la década de 2000, la industria ha creado muchas versiones nuevas. En 2018 existían más de 4.700 tipos de PFAS, un número que aumenta a medida que la industria inventa nuevas formas.

Los productos químicos PFAS más nuevos se fabrican con cadenas de 4 o 6 carbonos, pero parecen tener muchos de los efectos peligrosos para la salud que las versiones anteriores, lo que deja a los consumidores y al medio ambiente aún en riesgo, dicen los expertos.

«Fueron a los carbonos de cadena más corta, los estudias, y hacen casi lo mismo», dijo la microbióloga Linda Birnbaum, ex directora del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental y el Programa Nacional de Toxicología, en una entrevista previa con CNN.

«Algunas personas lo llaman el problema ‘Whack-a-Mole’; otros lo llaman la cinta transportadora de productos químicos», dijo Birnbaum. «Realmente no requerimos pruebas de seguridad adecuadas antes de que las cosas se pongan en el mercado».

Llamados químicos «para siempre» porque no se degradan en el medio ambiente, los PFAS están tan extendidos que se han detectado niveles en la sangre del 97% de los estadounidenses, según un informe de 2015 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

PFAS en cosmética

El hecho de que los productos químicos PFAS se agreguen a los cosméticos no es nuevo.

La FDA dice que se «agregan intencionalmente» a productos como «lociones, limpiadores, esmalte de uñas, crema de afeitar, base, lápiz labial, delineador de ojos, sombra de ojos y rímel» para acondicionar, suavizar o hacer que la piel luzca brillante o para «afectar la consistencia del producto y textura».

Los nombres comunes de PFAS incluyen «PTFE (politetrafluoroetileno), perfluorooctil trietoxisilano, perfluorononil dimeticona, perfluorodecalina y perfluorohexano», dijo la FDA. Por ley, se supone que todos los ingredientes deben aparecer en la etiqueta del producto, en orden descendente de magnitud. Sin embargo, dijo la FDA, algunos de estos productos químicos «también pueden estar presentes en los cosméticos de forma no intencionada como resultado de las impurezas de la materia prima o debido a la descomposición de los ingredientes de PFAS que forman otros tipos de PFAS».

¿Cuánto PFAS se puede absorber a través de la piel? Esa es una pregunta que debe resolverse con estudios futuros, dice la FDA.

¿Qué hacer?

Si te preocupan los productos químicos PFAS en el maquillaje que usas, puedes comenzar evitando el uso de productos resistentes al agua o de larga duración. Gran parte del maquillaje con los niveles más altos de marcadores PFAS se etiquetó como «resistente al desgaste» o «de larga duración», según el estudio.

«Aunque es deseable tener rímel, lápiz labial o base que dure un poco más, creo que la mayoría de los consumidores preferirían optar por productos seguros que podrían no tener el mismo poder de permanencia», dijo Bowe. «Presentan una preocupación legítima por la seguridad pública».

Comprar productos de maquillaje orgánicos o «naturales» tampoco siempre ayuda, dicen los expertos.

«Aunque muchos consumidores asumen que un producto etiquetado como ‘natural’ es intrínsecamente más seguro para la piel, ese no es el caso», dijo Bowe. «He visto a muchas marcas usar la palabra» natural «en sus etiquetas y en su marketing, pero contienen ingredientes que se consideran controvertidos en términos de seguridad para los seres humanos y el medio ambiente.

«Animo a mis pacientes a que compren marcas que sean transparentes sobre su cadena de suministro y realicen esfuerzos para garantizar que los ingredientes y el empaque se obtengan de fuentes seguras y confiables de una manera sostenible y ética», dijo Bowe.

¿Dónde me informo sobre las PFAS?

Aunque consumas productos en los que las sustancias químicas PFAS no se divulguen en las etiquetas, los consumidores pueden usar la base de datos Skin Deep en el sitio de EWG para buscar productos específicos, dijo Andrews. EWG también ha creado una página para cada uno de los 13 productos químicos que han visto enumerados en las etiquetas:

PTFE (teflón) Perfluorononil dimeticona Perfluorodecalina Fosfato de fluoroalcohol C9-15 Metacrilato de octafluoropentilo Perfluorohexano Pentafluoropropano Fosfato de clavija de poliperfluoroetoximetoxi difluoroetilo Fosfato de poliperfluoroetoximetoxi Peg-2 Metil perfluorobutil éter Perfluorononiletilcarboxidecilo Peg-10 dimeticona Perfluorodimetilciclohexano Perfluoroperhidrofenantreno

Algunos minoristas están tomando medidas

Algunos minoristas, incluidos Walmart, Target, Rite Aid, CVS, Walgreens y Amazon, han dicho que ahora están buscando químicos tóxicos en productos de belleza, incluidos los comercializados para mujeres de color, incluidas cremas para aclarar la piel, para planchar el cabello y para relajar las ondas, según el 2021 ¿Quién se ocupa de la tienda? Boletín de calificaciones sobre las acciones de los minoristas para eliminar las sustancias químicas tóxicas.

El informe es una colaboración de organizaciones asociadas sin fines de lucro, incluidos los grupos de defensa ambiental Toxic-Free Future , WE ACT for Environmental Justice y Defnd Our Health

«Las restricciones sobre los cosméticos vendidos por Target, Rite Aid, CVS, Walgreens y Amazon se aplican principalmente a sus productos de belleza de marca propia”, dijo el coautor del informe y director de la campaña Mind the Store, Mike Schade.

La Organización Mundial de la Salud ha señalado los peligros del mercurio en las cremas para aclarar la piel, mientras que los estudios han encontrado químicos que alteran el sistema endocrino en los alisadores del cabello y otros productos comercializados para mujeres de color. Las mujeres de color suelen utilizar más productos de belleza que otras razas, incluidas cremas para aclarar la piel, alisadores para planchar el cabello y controlarlo.

El formaldehído se libera al aire como gas cuando se aplican algunas soluciones para el cabello y luego se procesan con calor, según la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE. UU. .

«Las investigaciones muestran que las mujeres de color tienen niveles más altos de sustancias químicas tóxicas relacionadas con los productos de belleza en sus cuerpos, y esto está relacionado con una mayor incidencia de cáncer, resultados deficientes en la salud materna e infantil, problemas de aprendizaje, obesidad, asma y otros problemas de salud graves», dijo Taylor Morton, director de educación y salud ambiental de WE ACT for Environmental Justice, cuando se publicó el informe.

«La disponibilidad de productos de consumo seguros y asequibles comercializados para mujeres negras es un problema de justicia ambiental», dijo la pediatra de Mount Sinai, Dra. Maida Gálvez, directora fundadora del Centro de Salud Ambiental Infantil del Estado de Nueva York , en un comunicado en ese momento.

Algunas de las mayores ganancias de las empresas evaluadas por el boletín de calificaciones se dieron en el sector de la belleza y el cuidado personal. El informe nombró a Ulta Beauty como el minorista de mayor mejora, pasando de un resultado F en 2019 a una calificación C en la actualidad. Sephora mostró la mayor mejora con el tiempo, según la boleta de calificaciones, pasando de una D en 2017 a una A en la actualidad.