Podría nevar en Navidad en algunos de los lugares menos probables de EE.UU.

(CNN) — Algunos lugares de Estados Unidos donde usualmente no cae nieve podrían tener una inesperada blanca Navidad este año debido a una tormenta de nieve.

Puede ser normal en el norte, pero lugares tan al sur de Estados Unidos como el valle de Tennessee también podrían despertarse con nieve en la mañana de Navidad. Chattanooga y Knoxville, Tennessee; Asheville, Carolina del Norte; y las Montañas del Norte de Georgia podrían tener algo de nieve. Las elevaciones más altas obtendrán más acumulación, pero lugares como Knoxville, que probablemente tendrá nieve en Nochebuena, históricamente solo tienen un 3% de probabilidad de una Navidad blanca.

La tormenta de nieve en Navidad se mueve hacia el este

Todo esto es parte de un sistema de tormentas más grande que se está fortaleciendo y podría causar problemas importantes en toda la costa este de Estados Unidos.

Durante todo el miércoles, caerá nieve en gran parte del Medio Oeste. Allí también se experimentarán vientos extremos. Las alertas de tormentas invernales están vigentes en gran parte del este de Dakota del Norte, Minnesota y partes del noroeste de Wisconsin. Las condiciones de ventisca son posibles hasta el miércoles en el centro de Dakota del Norte.

«Los vientos pueden alcanzar ráfagas de hasta 95 kmh, causando visibilidades significativamente reducidas con nieve», según el Servicio Meteorológico Nacional.

A medida que la tormenta se mueva hacia el este, será principalmente una fuente de lluvia. La víspera de Navidad será húmeda para millones de persona desde el norte del estado de Nueva York hasta el noroeste de Florida. Incluso podría haber algunas tormentas severas.

«Los compradores de última hora deben estar atentos a las tormentas que se mueven rápidamente», dijo el meteorólogo de CNN, Gene Norman. «Esta configuración de tormenta fácilmente podría permitir vientos peligrosos e incluso algunos tornados breves y aislados. Especialmente en riesgo en Nochebuena están las secciones orientales de Carolina del Norte y del Sur, el sur de Georgia y Alabama, y partes del noroeste de Florida.

Desde el Valle de Ohio hasta el valle de Tennessee, la lluvia cambiará a nieve el jueves por la tarde. Gran parte de Virginia Occidental y el este de Ohio podrían ver de 3 hasta casi 13 centímetros de nieve, y las elevaciones más altas podrían ver aún más.

Para las grandes ciudades del noreste, la lluvia esperada causa preocupación por los lugares que ya tienen nieve en el suelo. En Nueva York, la oficina del Servicio Meteorológico Nacional de Binghamton advirtió a los residentes: «En los lugares donde nevó intensamente recientemente, esto podría agregar peso a la capa de nieve vieja en los techos / estructuras, lo que provocaría el colapso de las estructuras». La lluvia que sigue a la nieve también puede causar un rápido derretimiento e inundaciones.

La tormenta se despejará para la mayoría por la mañana, dejando una Navidad fría y ventosa en el sur, pero partes del noreste serán bastante cálidas. «Boston tiene un pronóstico alto a mediados aproximadamente unos 10 grados centígrados el viernes, que no solo son 10 grados por encima de lo normal, sino que también significa que el día de Navidad será más cálido que Halloween en Beantown, dijo la meteoróloga de CNN Allison Chinchar.

Millones viajan para Navidad a pesar de la pandemia

A pesar de que las cifras de covid-19 están en su nivel más alto, las personas siguen tomando viajes en avión. La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) dijo este lunes que examinó a más de un millón de personas en la seguridad del aeropuerto por tercer día consecutivo, que es el primero durante la pandemia. «1.064.629 personas pasaron por puntos de control en todo el país el domingo», dijo la TSA. Esto significa que 3,2 millones de personas volaron en tres días.

El miércoles, podríamos ver retrasos en Minneapolis y Duluth, Minnesota, y Grand Forks, Dakota del Norte. El jueves, los retrasos se sentirán en todo el sureste debido a las lluvias. Esto incluye Nueva Orleans, Jackson, Mississippi y Atlanta. Los retrasos por nieve se producirán en lugares como Knoxville, Cleveland y Pittsburgh.

Se esperan retrasos en los viajes en todo el sur de California durante los próximos días, debido a los fuertes vientos de Santa Ana el miércoles y jueves. Para los condados de Los Ángeles y Ventura, los vientos soplarán entre 65 y 95 kmh con poca humedad. Esto aumentará exponencialmente el potencial de incendios y provocará un aumento de los incendios existentes.