Dormir incluso con una pequeña cantidad de luz puede dañar tu salud, según un estudio

(CNN) — Dormir solo una noche con una luz tenue, como un televisor sin sonido, elevó el nivel de azúcar en la sangre y la frecuencia cardíaca de los jóvenes sanos que participaron en un experimento de laboratorio del sueño, encontró un nuevo estudio.

La luz tenue entraba en los párpados e interrumpía el sueño a pesar de que los participantes dormían con los ojos cerrados, dijo la autora del estudio, la Dra. Phyllis Zee, directora del Centro de Medicina Circadiana y del Sueño de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern.

La frecuencia cardíaca generalmente cae por la noche, disminuyendo a medida que el cerebro está ocupado reparando y rejuveneciendo el cuerpo. Numerosos estudios han demostrado que una frecuencia cardíaca elevada durante la noche es un factor de riesgo para futuras enfermedades cardíacas y muerte prematura.

Los niveles altos de azúcar en la sangre son un signo de resistencia a la insulina, donde el cuerpo deja de usar la glucosa adecuadamente y el páncreas se acelera, inundando el cuerpo con insulina adicional para compensar en exceso hasta que eventualmente pierde su capacidad para hacerlo. Con el tiempo, la resistencia a la insulina puede conducir en última instancia a la diabetes tipo 2.

Dormir con los ojos cerrados

Investigaciones anteriores han demostrado una asociación entre la luz artificial por la noche y el aumento de peso y la obesidad, alteraciones en la función metabólica, la secreción de insulina y el desarrollo de diabetes y factores de riesgo cardiovascular.

“¿Por qué dormir con las luces encendidas afectaría tu metabolismo? ¿Eso podría explicar por qué hay una mayor prevalencia de diabetes u obesidad (en la sociedad)?”, preguntó Zee.

Zee y su equipo tomaron a 20 personas sanas de unos 20 años y las hicieron pasar dos noches en un laboratorio del sueño. La primera noche la pasaron en una habitación a oscuras donde “no podían ver mucho, si es que podían ver algo, cuando tenía los ojos abiertos”, dijo Zee.

Todos los participantes del estudio estaban conectados a dispositivos que monitoreaban una serie de medidas objetivas de la calidad del sueño. Para que los datos pudieran recopilarse con una interferencia mínima, durmieron con una vía intravenosa con tubos largos que serpentean a través de la habitación y a través de un agujero hacia el lado del laboratorio del investigador. La sangre se extrajo sin tocar a los participantes dormidos.

“Registramos las ondas cerebrales y pudimos determinar en qué etapa del sueño se encontraba la persona”, dijo Zee. “Registramos su respiración, su frecuencia cardíaca, su electrocardiograma y también les extrajimos sangre para medir los niveles de melatonina mientras dormían”. La melatonina es una hormona que regula el ritmo circadiano del cuerpo, o el reloj corporal del sueño y la vigilia.

Una parte aleatoria del grupo repitió el mismo nivel de luz durante una segunda noche en el laboratorio, mientras que otro grupo durmió con una luz tenue en el techo con un brillo más o menos equivalente a “un día muy, muy oscuro y nublado o luces de la calle que entran a través de una ventana”, dijo Zee.

“Ahora estas personas estaban dormidas con los párpados cerrados”, explicó. “En la literatura, la estimación es que entre el 5% y el 10% de la luz en el ambiente pasaría a través del párpado cerrado hacia el ojo, por lo que en realidad no es mucha luz”.

Sin embargo, incluso esa pequeña cantidad de luz creó un déficit de sueño de ondas lentas y movimientos oculares rápidos, las etapas del sueño en las que ocurre la mayor parte de la renovación celular, dijo Zee.

Además, la frecuencia cardíaca era más alta, la resistencia a la insulina aumentó y los sistemas nerviosos simpático (pelea o evasión) y parasimpático (descanso y relajación) estaban desequilibrados, lo que se ha relacionado con una presión arterial más alta en personas sanas.

Sin embargo, la luz no era lo suficientemente brillante como para reducir los niveles de melatonina en el cuerpo, agregó Zee. El estudio fue publicado el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

¿Qué hacer?

¿Qué consejo le daría Zee a la gente en base a su estudio y la investigación existente en el campo? Cierra las persianas y las cortinas, apaga todas las luces y considera usar un antifaz para dormir.

“Creo que la fuerza de la evidencia es que claramente debes prestar atención a la luz de tu dormitorio”, dijo. “Asegúrate de comenzar a atenuar las luces al menos una o dos horas antes de acostarte para preparar tu entorno para dormir”.

Revisa tu dormitorio en busca de fuentes de luz que no sean necesarias, agregó. Si se necesita una luz de noche, mantenla tenue y al nivel del suelo, “para que se refleje más en lugar de justo al lado de los ojos o al nivel de la cama”, sugirió.

También ten en cuenta el tipo de luz que tienes en tu dormitorio, agregó, y evita cualquier luz en el espectro azul, como las que emiten dispositivos electrónicos como televisores, teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras portátiles.

“La luz azul es el tipo de luz más estimulante”, dijo Zee. “Si tienes que tener una luz encendida por razones de seguridad, cambia el color. Puedes elegir luces que tengan tonos más rojizos o marrones”.

Las luces LED se pueden comprar en cualquier color, incluidos los tonos rojos y marrones.

