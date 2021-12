REPORTAJE ESPECIAL: Progama de transición escolar llega a la Costa Central

SALINAS, Cali. (KMUV-TV) "Este presupuesto beneficia de manera abrumadora y desproporcionada a la comunidad latina”. Estas fueron las palabras del Gobernador de California, Gavin Newson al presentar el programa y ampliación de presupuesto para transición escolar de niñas y niños en el Estado.

De acuerdo con autoridades educativas, el acceso a una educación a temprana edad ahora será una realidad para todas las familias en el Condado de Monterey. Esto es gracias al nuevo presupuesto de 123 mil millones de dólares para la educación de preescolar y de kinder al grado 12.

“Es muy buena idea para preparar a todos los niños”, dijo Leticia Becerra, una madre de familia que vive en Salinas.

Por su parte, Norma Horton, del Centro de Desarrollo Infantil de Salinas, considera que “hay muchas familias que están esperando esta gran oportunidad”.

La Superintendente de Escuelas del Condado de Monterey, Dr. Deneen Guss dijo que en el condado una de las barreras más grandes que enfrentan las familias es tener el acceso a programas de aprendizaje temprano de alta calidad y este nuevo programa de transición de educación para niños, es importante para que los más pequeños tengan los fundamentos que requieren.

“El hecho de que muchos de nuestros niños no tengan acceso a un programa de aprendizaje temprano de alta calidad es una gran desventaja para esos estudiantes. Si cerramos las brechas de oportunidades, al mismo tiempo evitamos que se produzcan brechas de éxitos. Al eliminar estas brechas nuestros estudiantes se desempeñarán mejor en nuestro sistema educativo”, comentó Guss.

La Doctora Guss aseguro que la educación a temprana edad fortalece el desarrollo del lenguaje, escritura y matemáticas y satisface necesidades socioemocionales.

Pero también ayuda a las escuelas a poder identificar cualquier tipo de necesidades de aprendizaje temprano. Y la Maestra Horton está de acuerdo.

“De los 0 a 5 años es cuando su cerebro se está desarrollando y es donde ellos aprenden y desarrollan todas sus habilidades”,consideró Horton.

La Oficina de Educación del Condado de Monterey ya ofrece un Programa de aprendizaje temprano, que es una combinación de preescolar estatal y HeadStart. Pero las autoridades explican que el nuevo presupuesto les permitirá cambiar su enfoque a niños menores de cuatro años.

“Estamos organizando algunas reuniones de planificación, para hablar sobre cómo cambiamos nuestros servicios para servir a los estudiantes menores de cuatro y que tienen grandes necesidades. Sabiendo que muchos de los estudiantes que tenemos actualmente calificarán para el programa: transición de educación para niños”, comentó la Doctora Deneen Guss

Guss también dijo que es importante que las escuelas tomen en consideración a los padres que trabajan incluyendo a los que trabajan en el campo. Explicó que muchos padres entran a trabajar en la madrugada y llegan a su casa muy noche. Y agrega que muchas veces los educadores piensan que estos padres no participan y no les importa la educación de sus hijos.

“Pero la realidad es que, si no trabajan, no podrán poner refugio sobre la cabeza de sus hijos, no podrán alimentar a sus familias. Entonces, cuando tienes que trabajar en un puesto que requiere tanto trabajo, no es que a los padres no les importe, es que tienen responsabilidades que deben cumplir”.

Para los padres, este nuevo programa educativo es fundamental y los educadores coinciden en que el nuevo programa de transición de educación para niños, ayudará a la comunidad latina para aliviar el problema del cuidado de los menores, ya que sus hijos ahora podrán asistir a la escuela y recibir educación temprana de calidad, mientras sus padres trabajan.