Boxeador de Salinas pelea en Nueva York

SALINAS, Calif. (KION) El boxeador de Salinas, Gerardo Contreras González, debutará el martes en Estados Unidos enfrentándose a Aaron Aponte en el Madison Square Garden de Nueva York.

Con 25 años de edad, González solo boxeo en tres peleas amateur, sin ninguna perdida. Pero la carrera de González empezó a los 13 años cuando su padre, Emilio González lo anotó al Club de Boxing en Salinas.

"La verdad, a mi no me gustaba el boxeo. Al que le gustaba el boxeo es a mi papá," contó Gerardo. "Él me llevó porque estaba muy gordito y me llevó para bajar de peso. Y pues ahí se me quedó ahí y me quedé en el gimnasio y es lo que hago ya, profesionalmente."

Gerardo compitió por primera vez en el 2013 en The Rock Boxing Gym, también en Salinas. Para el 2016, no solo ganó su pelea, también ganó el troféo más grande por conseguir la mejor pelea de la noche.

Con el paso del tiempo, Gerardo siguió entrenando, pero el padre se dió cuenta que la ciudad natal le quedaba demasiada chica.

"Aquí es muy difícil ir a pelear a otro lado porque tienes que salir de aquí, a otro lado donde hay mucho boxeo," agregó Emilio. "Aquí no está muy arraigado el boxeo."

Gerardo estudió en el Everett Alvarez High School y completó su GED en el Hartnell College, donde recibió su certificado en Seguridad Alimentaria Agrícola. Pero un día, estaba sentado en su auto después de correr en la pista y se dio cuenta, que ya era tiempo de un cambio.

"Pensé en mi cabez"Pensé en mi cabeza, qué tengo que hacer para para llevar mi carrera del boxeo, para que me mire la gente, llevarlo al otro nivel," dijo Gerardo. "Y algo se me metió que me tenía que mover a Las Vegas, donde estátua el boxeo. Salve un poquito dinero en unos meses y me vine a Las Vegas hace dos, tres años."

En el 2018, Gerardo se mudó a la capital de boxeo, Las Vegas Nevada donde entrenó con uno de los mejores boxeadores del país. El año pasado en febrero y en noviembre, lo reclutaron a Gerardo para boxear en su primera pelea amateur en Hermosillo, Mexico. Después de ganar las dos peleas, Gerardo estaba listo para su debut en Miami con Teofimo Lopez and George Kamosos como titulares en junio de este año. Pero tuvieron se terminó postergando cuando Lopez salió positivo con COVID-19.

A pesar de todo, Gerardo siguió entrenando. Ahora, está programado a pelear en uno de los estadios más famosos del país, el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. González boxeará contra Aaron Aponte, de 20 años, en los pesos welter junior el 3 de agosto.