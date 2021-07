Aumenta preocupación de “dreamers” por demoras en el programa DACA

T23

COSTA CENTRAL, Calif. (KMUV) Crece la preocupación en la comunidad inmigrante por el retraso en el procesamiento de nuevas solicitudes de DACA y la anticipación de un fallo en contra al programa por un juez federal.

Los beneficiarios de este programa tienen miedo del efecto que pueda causar una decisión adversa a esta protección, además de que tienen incertidumbre sobre su futuro, principalmente aquellos que todavía no han recibido una respuesta por parte del Departamento de Ciudadanía e Inmigracion de los Estados Unidos, quienes insisten en que no hay un retraso en el procesamiento y aseguran que la espera es de 5 a 6 meses.

Pero para Daniela Chavira, una joven inmigrante, la espera ha sido más larga.

"En verdad me estoy preocupando que a lo mejor no me vayan aceptar o que algo esté sucediendo, pero me preocupa mucho no saber nada todavía", dijo.

Daniela es solo una de más de 50 mil jóvenes inmigrantes que solicitaron por primera vez el programa de DACA y siguen esperando que se aprueben sus solicitudes.

"Estamos viendo unos retrasos muy grandes en cuanto a los procesos de DACA porque la administración anterior quitó todos los recursos para procesamiento de aplicaciones al mismo tiempo que estaba intentando cancelar el programa”, comentó Yasser Sánchez, abogado de inmigración.

"Es de esperarse que haya un poco de retraso durante la transición (de gobiernos) pero no a este grado, entonces estamos en comunicación para ver qué se puede hacer y claro, no quitar el dedo del renglón", agregó Nancy Flores, subdirectora de Partnership for New Americans.

La presión se intensifica para que el Congreso apruebe una propuesta de ley que proteja el programa DACA, que beneficia a cientos de miles de inmigrantes, porque cualquier día se puede anunciar la decisión del Juez Federal Andrew Hanen acerca de la legalidad de este programa.

"Si tú eres elegible para DACA, aplica en cuanto antes porque es posible de que si esta decisión llega pronto, entonces que tú ya no puedas calificar”, advierte Flores.

Nancy, al igual que otros activistas, se preparan para un fallo en contra de DACA, ya que Hanen es el mismo Juez que en el 2015 detuvo la implementación de la extensión de DACA y el programa DAPA, que iba a beneficiar a inmigrantes que son padres de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.