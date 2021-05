Intentan lograr inmunidad de rebaño en el Condado de Monterey

T23

COSTA CENTRAL, Calif. (KMUV) Buscan maneras de lograr la inmunidad de rebaño en el Condado de Monterey. Y en las últimas semanas, las cifras de vacunación han disminuido significativamente.

Funcionarios de salud creen que la falta de acceso es el mayor obstáculo y no necesariamente la resistencia a la inoculación. La verdad es que hay mucha incertidumbre por parte de los expertos en cuanto a las razones.

Pero a parte de la falta de acceso, ellos creen que varios jóvenes no se están vacunando porque no creen que sea necesario ya que la mayoría no sufre efectos secundarios adversos.

Actualmente en el Condado de Monterey 368,105 residentes han recibido al menos una dosis de la vacuna.

En el Condado de Santa Cruz se han administrado 287, 422 dosis y en el Condado de San Benito 49, 639 personas han recibido por lo menos una dosis, esto de acuerdo a los datos del estado.

Algunos residentes de la Costa Central que no se han vacunado, cuentan que no confían en la seguridad de la vacuna.

"Lo más probable es que no recibamos esta vacuna. simplemente porque, de nuevo, no nos parece necesario. Pero especialmente ahora que se encuentra en una fase experimental. Yo personalmente no soy de las que quiere ser parte del experimento”, dijo Misty Hrabik, residente de la Costa Central.

Pero expertos en salud, en varias ocasiones han enfatizado que son seguras y han sido aprobadas por varias organizaciones compuestas por expertos.

"Creo que mucha gente se animó, vimos una gran ola en la población mayor, vemos que estamos más cerca del 80 por ciento de las personas que al menos se han inoculado una vez. pero para todos los demás que tienen menos probabilidades de morir y tienen otras prioridades, creo que va a ser un proceso más lento", dijo el Doctor Joshua Deutsch, del Hospital Mee Memorial.

El condado dice que incrementará la cantidad de clínicas de vacunación en las pequeñas comunidades para crear más accesibilidad.

El doctor también dice que esperan poder inocular de 85% a 90% del Condado de Monterey.