Impacto local de la neuva propuesta de reforma migratoria

Muchos miembros de la comunidad tienen esperanzas con la propuesta de la nueva reforma migratoria que intenta implementar la administración de Biden.

“Con ese miedo que uno va a regresar y no va a poder hacer lo que tenía planeado.”

Son las palabras de una inmigrante expresando el miedo que sentía bajo la administración del Ex-Presidente Donald Trump.

Algo que cambió con esta nueva propuesta de ley que podría abrirle el camino a la ciudadanía a miles en la costa central.

“podria tener mas oportunidades, podría yo ejercer mejor mi título", dijo Ruby Uribe, quien beneficiaria de la reforma.

Ruby Uribe, dice que llegó a este país a los 14 años con los pantalones rotos, sin saber el idioma y con mucha confusión ella siguió a su madre quien llegó primero que ella.

Con mucho resentimiento Uribe dice que decidió estudiar y trabajar en una compañía de seguros y en el campo.

“me puse a trabajar porque no tenía yo como decía, pues no tenía muchas oportunidades siendo inmigrante, no puedo seguir estudiando", dijo Uribe.

Uribe ha recibido 3 títulos técnicos y sigue estudiando en la Universidad de la Bahía de Monterey y espera poder lograr mucho más con esta nueva oportunidad.

“Me beneficiaria mucho en el tema de educación, poder ejercer mi título y además tener posibilidad de viajar", dijo Uribe.

Como ella, hay miles de personas sin seguro social en la Costa Central que se benefician de esta propuesta. En tan solo California hay alrededor de 800,000 trabajadores agrícolas que podrían beneficiarse.

“Con más seguridad diciendo pertenezco y este es mi desafortunadamente en nuestras comunidades y en nuestros sistemas el papelito muestra su pertenencia, pero aceptando esta realidad, aquí está la identificación de que pertenezco puedo estar las personas sienten la posibilidad de realmente participar de sentirse miembros de la comunidad", dijo Ariadna Renteria, Abogada de Inmigracion.

De acuerdo con la Abogada de Inmigracion, Ariadna Renteria, en el Condado de Santa Cruz el 83% de los trabajadores agrícolas son indocumentados.

“Con una reforma migratoria a un trabajador le das la posibilidad de movilidad, le das la posibilidad de que pueda asegurarse que pueda buscar mejores condiciones de trabajo, que pueda solicitar mayor salario", dijo Renteria.

Renteria dice que ahora más que nunca es importante pagar y declarar sus impuestos y no caer en fraudes ya que por el momento es solo una propuesta y no hay ningún formulario que llenar, ni lugares donde registrarse.

La abogada me dice que es importante dar seguimiento a cómo va caminando. La propuesta, entender la propuesta, entender quien tiene el poder de moverla dentro del sistema legislativo y apoyarla.