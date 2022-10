Canva

This is where homes are selling the fastest right now

Homes have spent fewer and fewer days on the market over the last five years.

In summer 2021—peak season for residential real estate activity—the typical home in the U.S. sold in just 36 days, according to data from the St. Louis Federal Reserve Bank. The typical home took twice as long to sell in summer 2017.

At a local level, a property that sits on the market for longer than the median length of time could signal to would-be-buyers that there is something undesirable about the listing. When homes sell faster it can also be a sign that any given market is less buyer-friendly.

Stacker compiled a list of metros where homes are selling the fastest using data from Redfin. Metros are ranked by the least days listed for sale for the month of September with the metros with the most home sales being ranked higher in case of ties. Metros with over 300 home sales in September were included.



Smallbones // Wikimedia Commons

#50. Montgomery County, PA

– Median days on market: 21

– Total homes sold: 2,143

– Median sale price: $421,000



Songquan Deng // Shutterstock

#49. Orlando, FL

– Median days on market: 21

– Total homes sold: 3,219

– Median sale price: $389,930



ajay_suresh // Wikimedia Commons

#48. Warren, MI

– Median days on market: 21

– Total homes sold: 3,523

– Median sale price: $278,000



Public Domain

#47. Seattle, WA

– Median days on market: 21

– Total homes sold: 3,630

– Median sale price: $760,000



Sean Pavone // Shutterstock

#46. Boston, MA

– Median days on market: 21

– Total homes sold: 3,985

– Median sale price: $649,000



VISALIA2010 // Wikicommons

#45. Visalia, CA

– Median days on market: 20

– Total homes sold: 326

– Median sale price: $345,750



Billy Hathorn // Wikimedia

#44. Killeen, TX

– Median days on market: 20

– Total homes sold: 658

– Median sale price: $275,000



Joseph Sohm // Shutterstock

#43. Portland, ME

– Median days on market: 20

– Total homes sold: 849

– Median sale price: $450,000



TommyBrison // Shutterstock

#42. Kansas City, MO

– Median days on market: 20

– Total homes sold: 3,040

– Median sale price: $300,000



Alvesgaspar // Wikimedia

#41. Tampa, FL

– Median days on market: 20

– Total homes sold: 4,173

– Median sale price: $370,000



f11photo // Shutterstock

#40. Denver, CO

– Median days on market: 20

– Total homes sold: 4,310

– Median sale price: $575,000



Flintmichigan // Wikicommons

#39. Flint, MI

– Median days on market: 19

– Total homes sold: 494

– Median sale price: $190,000



Woodlot // Wikimedia

#38. Gulfport, MS

– Median days on market: 19

– Total homes sold: 554

– Median sale price: $238,625



Henryk Sadura // Shutterstock

#37. South Bend, IN

– Median days on market: 18

– Total homes sold: 399

– Median sale price: $225,500



ktr101 // Wikimedia

#36. Barnstable Town, MA

– Median days on market: 18

– Total homes sold: 506

– Median sale price: $625,000



FloNight // Wikimedia Commons

#35. Lexington, KY

– Median days on market: 18

– Total homes sold: 621

– Median sale price: $265,000



Elred // Wikimedia Commons

#34. Lubbock, TX

– Median days on market: 17

– Total homes sold: 374

– Median sale price: $250,495



Lauram12345 // Wikicommons

#33. Eugene, OR

– Median days on market: 16

– Total homes sold: 432

– Median sale price: $470,000



JamesPatrick.pro // Shutterstock

#32. Davenport, IA

– Median days on market: 16

– Total homes sold: 484

– Median sale price: $160,000



Paul Leiby // Wikimedia Commons

#31. Allentown, PA

– Median days on market: 16

– Total homes sold: 997

– Median sale price: $290,450



Charles Henry // Flickr

#30. Amarillo, TX

– Median days on market: 15

– Total homes sold: 301

– Median sale price: $220,000



Davumaya//wikimedia

#29. Cedar Rapids, IA

– Median days on market: 15

– Total homes sold: 384

– Median sale price: $195,500



lowahwyman // Wikimedia Commons

#28. Des Moines, IA

– Median days on market: 15

– Total homes sold: 1,114

– Median sale price: $275,000



Michlaovic // Wikimedia

#27. Jackson, MS

– Median days on market: 14

– Total homes sold: 479

– Median sale price: $250,000



Caleb Long // Wikimedia

#26. Tulsa, OK

– Median days on market: 14

– Total homes sold: 1,315

– Median sale price: $250,000



Ron Cogswell//Wikicommons

#25. Richmond, VA

– Median days on market: 14

– Total homes sold: 1,674

– Median sale price: $345,000



Katherine Welles // Shutterstock

#24. Lincoln, NE

– Median days on market: 13

– Total homes sold: 437

– Median sale price: $264,500



Sanfranman59 // Wikimedia

#23. Wilmington, NC

– Median days on market: 13

– Total homes sold: 514

– Median sale price: $389,198



Wangkun Jia // Shutterstock

#22. Albany, NY

– Median days on market: 13

– Total homes sold: 964

– Median sale price: $300,000



Brandonrush // Wikicommons

#21. Fayetteville, AR

– Median days on market: 13

– Total homes sold: 987

– Median sale price: $326,800



Wikimedia Commons

#20. Oklahoma City, OK

– Median days on market: 13

– Total homes sold: 2,119

– Median sale price: $249,000



SchuminWeb // Wikimedia Commons

#19. Roanoke, VA

– Median days on market: 12

– Total homes sold: 386

– Median sale price: $260,000



Jdcollins13 // Wikimedia Commons

#18. Jacksonville, NC

– Median days on market: 12

– Total homes sold: 523

– Median sale price: $255,000



Annette Teng // Wikimedia Commons

#17. Lynchburg, VA

– Median days on market: 11

– Total homes sold: 328

– Median sale price: $259,900



Diego Delso // Wikimedia Commons

#16. Fort Wayne, IN

– Median days on market: 11

– Total homes sold: 599

– Median sale price: $220,000



Jose Kevo // Wikicommons

#15. Springfield, MO

– Median days on market: 11

– Total homes sold: 723

– Median sale price: $245,000



davidwilson1949 // Flickr

#14. Fayetteville, NC

– Median days on market: 11

– Total homes sold: 880

– Median sale price: $245,000



Stephen Zimmermann // Wikimedia Commons

#13. Buffalo, NY

– Median days on market: 11

– Total homes sold: 1,178

– Median sale price: $230,000



Sean Pavone // Shutterstock

#12. Indianapolis, IN

– Median days on market: 11

– Total homes sold: 3,181

– Median sale price: $281,000



Altairisfar // Wikicommons

#11. Mobile, AL

– Median days on market: 10

– Total homes sold: 446

– Median sale price: $216,000



JonClee86 // Wikicommons

#10. Omaha, NE

– Median days on market: 10

– Total homes sold: 1,257

– Median sale price: $281,000



Grguy2011 // Wikimedia Commons

#9. Grand Rapids, MI

– Median days on market: 10

– Total homes sold: 1,271

– Median sale price: $301,050



Mxobe//Wikicommons

#8. Kalamazoo, MI

– Median days on market: 9

– Total homes sold: 326

– Median sale price: $247,450



Smallbones // Wikimedia Commons

#7. York, PA

– Median days on market: 9

– Total homes sold: 599

– Median sale price: $245,000



Rina Pitucci // Flickr

#6. Harrisburg, PA

– Median days on market: 9

– Total homes sold: 706

– Median sale price: $252,375



Theresa Marconi // Wikimedia Commons

#5. Rochester, NY

– Median days on market: 9

– Total homes sold: 1,200

– Median sale price: $205,000



Roman Eugeniusz // Wikimedia Commons

#4. Evansville, IN

– Median days on market: 8

– Total homes sold: 344

– Median sale price: $191,750



Nicholas // Wikimedia Commons

#3. Reading, PA

– Median days on market: 8

– Total homes sold: 489

– Median sale price: $235,500



Smallbones // Wikimedia Commons

#2. Lancaster, PA

– Median days on market: 8

– Total homes sold: 513

– Median sale price: $295,000



Kristin Nador // Flickr

#1. Wichita, KS

– Median days on market: 8

– Total homes sold: 754

– Median sale price: $220,000