Se cumple un año de la desaparición de Arelie García; Policía de Salinas dice que el caso sigue abierto

“ Yo me fui, ella se fue después de mi y ya cuando ya vine de trabajar ya estaban ellas (mis hijas) y ya me dijeron lo que había pasado, pero yo me quedé: ¿cómo? No lo podía creer, porque ella nunca se va sin permiso a ninguna parte”, dijo la madre de Arelie.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.