Un gran maestro adolescente “probablemente hizo trampa” en docenas de partidas, según un importante sitio web de ajedrez

“Hice trampa en partidas aleatorias en Chess.com. Se me confrontó. Confesé. Y este es el mayor error de mi vida”, dijo. “Y estoy completamente avergonzado. Se lo digo al mundo porque no quiero tergiversaciones ni rumores. Nunca he hecho trampa en un juego de mesa. Y aparte de cuando tenía 12 años, nunca he hecho trampa en un torneo con premio”.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.