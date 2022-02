Las principales preguntas sobre los Juegos Olímpicos de Invierno 2022, respondidas

Alexandra Ferguson

(CNN) — Los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 ya comenzaron.

Tras una ceremonia de inauguración llena de fuegos artificiales, sorprendentes espectáculos de luces y algunos trajes coloridos, la competición entre los atletas por las medallas comenzará realmente este sábado en Beijing.

Mientras que muchos en todo el mundo reconocen los deportes de los Juegos de Verano, en la edición de invierno del evento mundial se dan a conocer nuevos e interesantes deportes en el mayor escenario posible.

Los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, que se celebran en una burbuja segura de covid-19 en la capital china, no se parecen a ningún otro, tanto para los atletas como para los aficionados.

Por eso, aquí están las respuestas a algunas de las preguntas más candentes sobre los 24º Juegos de Invierno.

Miembros del equipo comprueban el recorrido antes de una sesión de práctica de esquí de estilo libre en el Genting Snow Park el 1 de febrero de 2022 en Zhangjiakou, China.

¿Cuántos atletas compiten en los Juegos Olímpicos de Invierno?

1 de 24 | Casi 3.000 atletas de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Mira en esta galería 25 de los atletas más importantes a los que seguir de cerca cuando inicien los juegos. La mayoría de estos han protagonizado Juegos Olímpicos anteriores. Algunos compiten por primera vez. (Crédito: Matthias Hangst/Getty Images) → 2 de 24 | Ester Ledecká (República Checa) — Hace cuatro años, Ledecká se convirtió en la primera atleta de la historia en competir tanto en snowboard como en esquí alpino en los mismos Juegos Olímpicos. Y ganó el oro en ambos, ganó el evento de esquí supergigante y luego siguió con una victoria en el slalom gigante paralelo. Habían pasado 90 años desde que alguien ganó el oro en dos deportes diferentes en los mismos Juegos de Invierno. Ahora con 26 años, Ledecká intentará hacer historia en los que son sus terceros Juegos Olímpicos. (Crédito: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images) 3 de 24 | Erin Jackson (Estados Unidos) — Jackson, la patinadora de velocidad mejor clasificada del mundo en los 500 metros, tropezó en las pruebas de Estados Unidos y no se clasificó para los Juegos Olímpicos. Pero la ganadora de esa carrera, la veterana Brittany Bowe, le dio su lugar a Jackson y dijo que “nadie se lo merece más”. Jackson, de 29 años, dijo que estaba “agradecida y honrada” por la amabilidad de Bowe. Terminó funcionando para ambas patinadores al final; algunas naciones devolvieron sus cupos olímpicos, abriendo un lugar adicional que permitiría competir tanto a Jackson como a Bowe. Bowe, de 33 años, ya estaba lista para competir en los 1.000 y 1.500 metros. (Crédito: Dean Mouhtaropoulos/Unión Internacional de Patinaje/Getty Images) 4 de 24 | Johannes Høsflot Klæbo (Noruega) — Noruega ha dominado el esquí de fondo en los Juegos Olímpicos. La atleta olímpica de invierno más condecorada de todos los tiempos, Marit Bjørgen, era una esquiadora de fondo de Noruega. Pero se retiró después de los Juegos de 2018, y ahora Klæbo intentará continuar donde lo dejó. El joven de 25 años tuvo un gran comienzo en 2018, ganando tres oros en su debut olímpico en Corea del Sur. También ganó múltiples títulos en los Campeonatos Mundiales más recientes. (Crédito: Federico Modica/NordicFocus/Getty Images) 5 de 24 | Yuzuru Hanyu (Japón) — Hanyu, uno de los mejores patinadores artísticos masculinos de la historia, busca su tercer oro olímpico consecutivo en individuales. Tenía solo 19 años en los Juegos de Sochi de 2014, donde se convirtió en el campeón olímpico más joven de patinaje artístico desde 1948. También se convirtió en el primer patinador asiático en ganar el título individual masculino. Los fanáticos de Hanyu arrojan osos de Winnie the Pooh al hielo después de su actuación; la tradición comenzó después de que comenzó a llevar una caja de pañuelos con la forma del personaje en 2010. (Crédito: Eugene Hoshiko/AP) 6 de 24 | Chloe Kim (Estados Unidos) — Kim, una snowboarder estadounidense, fue una de las estrellas emergentes de los Juegos de Invierno de 2018 , ganando el oro en el medio tubo a la edad de 17 años. Cuatro años más tarde, es la favorita para defender su título. Kim también ganó el oro en los últimos dos campeonatos mundiales. (Crédito: Ezra Shaw/Getty Images) 7 de 24 | Mikaela Shiffrin (Estados Unidos) — Shiffrin ha sido el rostro del esquí estadounidense durante años y todavía está en la cima de sus poderes. La atleta de 26 años, que ganó el oro olímpico dos veces, lidera la clasificación general de la Copa del Mundo y recientemente ganó su carrera de slalom número 47 en la Copa del Mundo, la mayor cantidad de victorias en la Copa del Mundo en una sola disciplina. Shiffrin también es campeona mundial defensora en el evento combinado, que es el slalom más el descenso. Será una amenaza de medalla en varios eventos. (Crédito: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images) 8 de 24 | Ryōyū Kobayashi (Japón): Las competencias de salto de esquí podrían estar abiertas este año, especialmente después del polaco Kamil Stoch, tres veces campeón olímpico sufriera una lesión en el tobillo en un entrenamiento. Kobayashi, de 25 años, ha estado en gran forma y recientemente ganó tres de los cuatro eventos en el prestigioso Torneo Four Hills. También ten cuidado con el alemán Karl Geiger, quien recientemente superó a Kobayashi en la clasificación de la Copa del Mundo, y el noruego Robert Johansson, quien ganó tres medallas olímpicas en 2018. (Crédito: Daniel Karmann/Picture Alliance/Getty Images) 9 de 24 | Arianna Fontana (Italia) — Fontana, en esta foto a la izquierda, ha ganado ocho medallas olímpicas. Eso es lo más empatado jamás por un patinador de velocidad en pista corta. Su especialidad son los 500 metros, que ganó en 2018 y ha ganado medallas en los últimos tres Juegos Olímpicos. Fontana fue la italiana más joven en ganar una medalla en los Juegos de Invierno cuando ganó un bronce a la edad de 15 años en 2006. (Crédito: Ahora tiene 31. Yomiuri Shimbun/AP) 10 de 24 | Johannes Thingnes Boe (Noruega) — Boe ha ganado las últimas tres Copas del Mundo títulos en el biatlón, disciplina que combina el esquí de fondo y el tiro con carabina. Ganó tres medallas olímpicas en 2018, incluido un oro en el evento de 20 kilómetros. El joven de 28 años estará entre los favoritos en China, especialmente después del retiro del legendario biatleta francés Martin Fourcade. (Crédito: Kevin Volgt/DeFodi Images/Getty Images) 11 de 24 | Wu Dajing (China) — Wu ganó la única medalla de oro de China en el Juegos Olímpicos de 2018, rompiendo el récord mundial en la carrera de pista corta de 500 metros. Terminó con un tiempo de 39,584 segundos, convirtiéndose en la segunda persona en la historia en patinar la carrera por debajo de los 40 segundos. Wu, de 27 años, ha ganado cuatro medallas olímpicas en su carrera, incluida una de plata en los 500 metros en 2014. (Crédito: Joosep Martinson/Unión Internacional de Patinaje/Getty Images) 12 de 24 | Natalie Geisenberger (Alemania) — Geisenberger, de 34 años, es la luger femenina más condecorada en la historia olímpica, ganando cinco medallas en tres Juegos de Invierno. Cuatro de las cinco medallas son de oro; ha ganado los eventos individuales y por equipos en cada uno de los dos últimos Juegos Olímpicos. (Crédito: Daniel Kopatsch/Getty Images) 13 de 24 | Nathan Chen (Estados Unidos) — Si alguien es el favorito para acabar con el reinado de Yuzuru Hanyu en el patinaje artístico masculino es el deportista de 22 años. Chen, que ha ganado tres títulos mundiales consecutivos. Se esperaba que Chen, el primer patinador en realizar cinco saltos cuádruples en una rutina, compitiera por el oro en los Juegos Olímpicos de 2018, pero tropezó en el programa corto y terminó en un decepcionante quinto lugar. (Crédito: Atsushi Tomura/Unión Internacional de Patinaje/Getty Images) 14 de 24 | Anna Hasselborg (Suecia): Hasselborg, de 32 años, fue la saltadora del equipo de curling ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2018 en Corea del Sur. Regresará a China junto con sus compañeras de equipo Sara McManus, Agnes Knochenhauer y Sofia Maberg. Las mujeres suecas han ganado tres medallas de oro en curling en los Juegos Olímpicos, la mayor cantidad de cualquier nación. (Crédito: Vladimir Pesnya/Epsilon/Getty Images) 15 de 24 | Kamila Valieva (Comité Olímpico Ruso) — Valieva tiene solo 15 años, pero este año es la favorita en el patinaje artístico femenino. Ganó el campeonato nacional ruso en diciembre y siguió con un título europeo en enero, rompiendo su propio récord mundial en el programa corto. Ella es solo la cuarta patinadora artística femenina en lograr un salto cuádruple en una competencia, y es la segunda en lograr un toe loop cuádruple. La empujarán otras dos adolescentes rusas con las que entrena: Alexandra Trusova y la campeona mundial defensora Anna Shcherbakova. (Crédito: Vladimir Pesnya/Epsilon/Getty Images) 16 de 24 | Alexis Pinturault (Francia) — Pinturault, de 30 años, es la actual campeona esquí alpino, y está buscando agregar una medalla de oro olímpica para acompañar la plata que ganó en 2018. Terminó a solo 0,23 segundos del austriaco Marcel Hirscher en el evento combinado. Hirscher ahora está jubilado. Si Pinturault gana el oro, sería el primer campeón de esquí alpino de Francia en 16 años. (Crédito: Maxim Thoré/Bildbyrån/Reuters) 17 de 24 | Ireen Wüst (Países Bajos) — Los holandeses son famosos por su programa de patinaje de velocidad, y Wüst es la mejor de todos. Ninguna patinadora de velocidad en pista larga ha ganado más medallas olímpicas que ella (11). Cinco de esas medallas son de oro, incluida una de 2018 en los 1.500 metros. Ha ganado una medalla de oro en todos los Juegos Olímpicos de Invierno desde 2006. (Crédito: Vincent Jannink/ANP/AFP/Getty Images) 18 de 24 | Sui Wenjing y Han Cong (China) — Sui y Han, una de las mejores parejas de patinaje artístico del mundo, estarán entre las mejores esperanzas de la nación anfitriona de una medalla de oro. Perdieron por solo 0,43 puntos hace cuatro años, terminando con medalla de plata. Se recuperaron con el oro en el Campeonato Mundial de 2019. (Crédito: Joosep Martinson/Unión Internacional de Patinaje/Getty Images) 19 de 24 | Lindsey Jacobellis (Estados Unidos) — Jacobellis, a la derecha, se dirige a sus quintos Juegos Olímpicos a los 36 años, y todavía está buscando esa escurridiza medalla de oro en snowboard cross. Jacobellis tenía la medalla de oro en la bolsa en 2006 cuando hizo un movimiento de exhibición en un salto y luego se cayó. Terminó con la plata y se encogió de hombros al terminar, diciendo: “Hacer snowboard es divertido. Me estaba divirtiendo”. (Crédito: Ezra Shaw/Getty Images) 20 de 24 | Francesco Friedrich (Alemania) — Friedrich, a la izquierda, pilotó dos trineos para ganar el oro olímpico en 2018, ganando los eventos de dos y cuatro hombres. (El evento de dos hombres en realidad terminó empatado en el primer lugar). Friedrich, de 31 años, fue el sexto piloto en la historia en ganar los eventos de dos y cuatro hombres en los mismos Juegos Olímpicos. (Crédito: Robert Michael/Picture Alliance/Getty Images) 21 de 24 | Timothy LeDuc (Estados Unidos) — LeDuc, de 31 años, se convertirá en el primer atleta abiertamente no binario en competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno. LeDuc competirá en patinaje artístico por parejas junto a Ashley Cain-Gribble, de 26 años, y los atuendos de las campeonas estadounidenses desafían los estereotipos de género. “Mi esperanza es que la narrativa cambie más a que las personas queer puedan ser abiertas y exitosas en los deportes”, dijo LeDuc recientemente. “Siempre hemos estado aquí, siempre hemos sido parte de los deportes. Simplemente no siempre hemos podido estar abiertos”. (Crédito: Joosep Martinson/Unión Internacional de Patinaje/Getty Images) 22 de 24 | Martins Dukurs (Letonia) — Dukurs , de 37 años, ha sido una fuerza dominante en el skeleton durante años, ganando seis campeonatos mundiales y 11 títulos de la Copa del Mundo, incluidos los últimos tres años. Pero lo único que se le ha escapado ha sido el oro olímpico. Ganó la plata en 2010 y 2014 antes de terminar cuarto en 2018. (Crédito: Stefan Adeldberger/Expa/AFP/Getty Images) 23 de 24 | Marie-Philip Poulin (Canadá) — Poulin, una de las mejores jugadoras de hockey de todos los tiempos, recibió el apodo de “Capitán Clutch” después de marcar los goles de la victoria en las finales olímpicas de 2010 y 2014. También anotó en el partido por la medalla de oro de 2018, pero las canadienses perdieron ante Estados Unidos en una dramática tanda de penales. Poulin, de 30 años, volverá a liderar al equipo de Canadá en China. (Crédito: Rich Lam/Getty Images) 24 de 24 | Shaun White (Estados Unidos) — White ha sido la cara del snowboard desde 2006, cuando ganó el oro en su debut olímpico y fue conocido como el “tomate volador” por su pelo rojo suelto. Ha ganado el oro en el evento de medio tubo cuatro veces, y su victoria más reciente en 2018 provocó una celebración emotiva. A los 35 años, es probable que estos sean sus últimos Juegos Olímpicos, y buscará llegar a la cima. Pero se enfrentará a una dura competencia de un campo talentoso que incluye al japonés Yuto Totsuka, el campeón mundial defensor. (Crédito: Clive Rose/Getty Images)

Desde los favoritos de los aficionados, como el hockey sobre hielo y el snowboarding, hasta las nuevas pruebas, como el monobob femenino y el esquí acrobático de esquí de estilo libre, hay muchas oportunidades de impresionar.

Hay 91 delegaciones que compiten por 109 medallas de oro en siete deportes en Beijing.

Según el Comité Olímpico Internacional (COI), habrá aproximadamente 2.900 atletas dando lo mejor de sí en sus disciplinas seleccionadas.

Tanto si se trata de ir lo más rápido posible como de realizar la maniobra más extravagante sobre el hielo, va a ser todo un espectáculo.

Vista general del interior del estadio mientras se lanzan fuegos artificiales durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 en el Estadio Nacional de Beijing el 4 de febrero de 2022 en Beijing, China.

¿Pueden los atletas hacer declaraciones políticas?

Los Juegos Olímpicos han sido testigos de algunos momentos impactantes en los que la política, más que el deporte, ha cobrado protagonismo.

En los Juegos de Verano de Tokio 2020, la lanzadora de peso estadounidense Raven Saunders levantó las manos y las cruzó en forma de X mientras ella y sus compañeros ganadores de medallas posaban para las fotos, a pesar de que iba en contra de las normas del COI, y dijo a la NBC que representaba “la intersección de donde se encuentran todas las personas oprimidas”.

Está por ver si los atletas que compiten en Beijing utilizarán su plataforma para hacer declaraciones políticas.

¿Qué significa el boicot diplomático de Estados Unidos a Beijing 2022?

En enero, un funcionario de Beijing 2022 dijo que los atletas que demuestren un comportamiento que “vaya en contra del espíritu olímpico, especialmente en contra de las leyes y reglamentos de China” se enfrentarán a un “castigo seguro”.

Recientemente, el exesquiador de fondo olímpico Noah Hoffman declaró a CNN que “teme” por la seguridad de los atletas que puedan contemplar la posibilidad de hablar sobre cuestiones de derechos humanos durante los Juegos Olímpicos de Beijing 2022.

La estadounidense Raven Saunders, segunda clasificada, cruza los brazos en el podio con su medalla de plata tras competir en la prueba de lanzamiento de peso femenino durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Estadio Olímpico de Tokio el 1 de agosto de 2021.

¿Qué es el skeleton?

Uno de los nombres más interesantes del léxico deportivo, el skeleton es uno de los favoritos de los aficionados en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Con sus raíces en el trineo, los atletas participan en la misma pista a lo largo de dos días, realizando cuatro carreras cada uno. El competidor con el tiempo combinado más rápido gana la prueba.

Después de que los turistas británicos y estadounidenses construyeran la primera pista de trineo en 1882 en Davos, Suiza, 10 años después se construyó una nueva pista de acero, que pasó a llamarse skeleton.

El skeleton estuvo fuera del programa olímpico durante varios años, hasta que se reintrodujo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002.

En Beijing 2022 solo habrá seis medallas en dos pruebas, la individual masculina y la femenina.

Reino Unido y Estados Unidos son los dos principales favoritos en la prueba de skeleton, con 11 medallas entre ambos.

El atleta alemán de skeleton Alexander Gassner se entrena en el Centro Nacional de Deslizamiento de Yanqing, China, el 2 de febrero de 2022.

¿Cuántas sedes tiene Beijing 2022?

Los Juegos de Invierno se celebrarán en 12 sedes diferentes, que varían en forma, tamaño y capacidad.

Hay ocho sedes nuevas construidas específicamente para los Juegos de 2022, y también se utilizarán cuatro ya existentes.

Las competiciones se celebrarán en tres grupos diferentes: Beijing acogerá las pruebas en pista cubierta, Yanqing los deportes de deslizamiento y las montañas de Zhangjiakou el esquí de estilo libre y el snowboarding, el esquí acrobático, el biatlón y el esquí de fondo. A continuación, la lista de todas las sedes en las que se enfrentarán los atletas.

Nuevas instalaciones:

El óvalo de patinaje de velocidad: patinaje de velocidad, con capacidad para 11.950 espectadores. Big Air Shougang: big air (esquí acrobático), 4.912 espectadores Centro Nacional de Esquí Alpino: esquí alpino, 4.800 espectadores Centro Nacional de Deslizamiento: bobsleigh, skeleton, luge, 7.500 espectadores Parque de nieve Genting: Parque A, snowboarding, esquí de estilo libre, esquí de fondo, 1.774 espectadores; Parque B, halfpipe y slopestyle, 2.550 espectadores; Parque C, aerials y moguls, 1.597 espectadores Centro Nacional de Esquí de Fondo: esquí de fondo, combinada nórdica, 6.023 espectadores Centro Nacional de Saltos de Esquí de Zhangjiakou: saltos de esquí, combinada nórdica, 6.000 espectadores Centro Nacional de Biatlón de Zhangjiakou: biatlón, 6.024 espectadores

Instalaciones existentes

Centro Acuático Nacional: curling, 3.759 espectadores Estadio Nacional Cubierto: patinaje de velocidad, 13.289 espectadores Centro Deportivo Wukesong: hockey sobre hielo, 15.384 espectadores Estadio Cubierto de la Capital: patinaje de velocidad en pista corta, patinaje artístico, 13.289 espectadores

¿Dónde se celebrarán los próximos Juegos Olímpicos de Invierno?

La próxima edición de los Juegos Olímpicos de Invierno se celebrará en las ciudades italianas de Milán y Cortina d’Ampezzo en 2026. Serán los primeros Juegos Olímpicos con dos sedes.

Elegidas en 2019, las italianas se impusieron a la competencia de una candidatura conjunta de las ciudades suecas de Estocolmo y Åre para albergar el mayor evento de los deportes de invierno.

Serán los cuartos Juegos Olímpicos organizados en Italia, 20 años después de los Juegos de Invierno de Turín 2006, la última edición celebrada en Italia.

Vista panorámica de Milán, Italia.

Está previsto que la ceremonia de inauguración se celebre en el famoso estadio de San Siro, donde juegan sus partidos en casa los gigantes del fútbol italiano AC Milán e Inter Milán, y que la ceremonia de clausura se celebre en Verona.

