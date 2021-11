Revisar el arma de Alec Baldwin en el set de “Rust” no era responsabilidad del asistente del director, afirma abogada

olivertapia

(CNN) — Una abogada que representa a David Halls, un asistente de dirección en el set de la película “Rust”, dijo que no era responsabilidad de este confirmar si el arma entregada a Alec Baldwin estaba cargada, a pesar de que Halls reconoció previamente a los investigadores que debería haber revisado todas las municiones antes de declarar el arma segura.

“No es responsable de verificarlo”, dijo la abogada Lisa Torraco en una entrevista en Fox News el lunes. “Ese no es el trabajo del asistente del director. Si elige revisar el arma de fuego porque quiere asegurarse de que todos estén a salvo, puede hacerlo, pero esa no es su responsabilidad”.

De acuerdo con la declaración jurada de orden de una registro de un detective presentada la semana pasada, Halls reconoció a los investigadores que debería haber revisado todas las balas cargadas en el arma y “no podía recordar si hizo girar el tambor” antes del tiroteo fatal el 21 de octubre que mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza.

David Halls, asistente del director de la película “Rust”.

“David advirtió que el incidente no fue un acto deliberado”, escribe el detective.

Torraco dijo que Halls no estaba obligado a revisar el arma.

“Esperar que un asistente del director revise un arma de fuego es como decirle al asistente del director que verifique el ángulo de la cámara o decirle al asistente del director que verifique el sonido o la iluminación”, dijo Torraco.

Según The New York Post, Halls, en su primera declaración pública desde el tiroteo, habló de su relación con Hutchins.

“Halyna Hutchins no fue solo una de las personas más talentosas con las que he trabajado, sino también una amiga”, dijo en el comunicado. “Estoy conmocionado y entristecido por su muerte”.

Aunque Halls no abordó los detalles de la investigación, sí comentó los cambios que le gustaría ver dentro de la industria.

“Tengo la esperanza de que esta tragedia impulse a la industria a reevaluar sus valores y prácticas para garantizar que nadie vuelva a sufrir daños a través del proceso creativo”, decía su declaración.

Según el diario, Halls dijo que se ha sentido “abrumado por el amor y el apoyo” y que “sus pensamientos están con todos los que conocieron y amaron a Halyna”.

CNN ha intentado en repetidas ocasiones comunicarse con Halls y no ha respondido. Su abogado se negó a hacer comentarios a CNN el lunes.

Alec Baldwin se disfraza para Halloween con su familia 0:50

Todavía hay preguntas sobre cómo el arma con munición real llegó a Baldwin

Torraco dijo que los testigos le han dicho a su equipo que el armero o el asistente del armero trajeron el arma al set.

Los abogados de Hannah Gutierrez Reed, la supervisora de armas de la película, dijeron que su prioridad es la seguridad.

“En última instancia, este set nunca se habría visto comprometido si no se hubiera introducido munición real”, dijeron los abogados Jason Bowles y Robert Gorence en un comunicado. “Hannah no tiene idea de dónde vinieron las balas reales”.

Torraco dijo que algunos testigos le dijeron a su equipo que el armero le entregó el arma directamente a Baldwin y luego Baldwin la puso dentro de una funda. Algunos testigos también dijeron que Baldwin quería ajustar su funda y le entregó el arma a Halls, quien inmediatamente le devolvió el arma después de que el actor se ajustó la funda, agregó Torraco.

Según Torraco, otros testigos han dicho que el armero trajo el arma de fuego, otro miembro del equipo revisó el arma de fuego, y luego Halls revisó el arma de fuego “como de paso” y se la entregó a Baldwin “porque estaba entre los dos”, dijo Torraco.

Pero ella dijo que se ha informado erróneamente de una cosa sobre lo que hizo Halls ese día.

“En las declaraciones juradas, dice que mi cliente tomó el arma de un carro de utilería y se la entregó a Baldwin. Eso no sucedió en absoluto”, dijo Torraco.

El sheriff del condado de Sante Fe, Adan Mendoza, dijo que los investigadores utilizaron declaraciones diferentes en las declaraciones juradas.

“Esas no incluyen todas las declaraciones, obviamente, en la investigación”, le dijo a “Erin Burnett OutFront” de CNN. “Así que hay declaraciones de que el señor Halls inspeccionó o manipuló el arma de fuego antes de dársela al señor Baldwin”.

Mendoza dijo que es importante que Halls y otros cooperen con los investigadores y acudan a las entrevistas de seguimiento.

“Si el Sr. Halls ve diferente lo que sucedió en el set ese día, entonces venga y explíquenos cómo sucedió”, dijo el sheriff.

El sheriff agregó que algunas de las personas con las que quieren volver a hablar no han accedido, por consejo de sus abogados.

Torraco dijo que si su cliente le entregó el arma a Baldwin no es importante.

“Mi cliente no cargó el arma de fuego. Mi cliente no apuntó con el arma de fuego a nadie. Y mi cliente no apretó el gatillo”, dijo Torraco. “El armero entra, el armero abre el arma de fuego, mi cliente la mira y uno de los otros miembros del equipo también la revisa. Si entregó o no el arma directamente a Alec Baldwin en ese momento o si el armero se la entregó directamente a Alec Baldwin en ese momento realmente no importa porque él no la cargó “.

Una declaración jurada anterior dice que Halls gritó, “arma fría”, lo que significa que las armas de fuego no tenían balas reales, antes de entregar el arma a Baldwin.

CNN se ha puesto en contacto con Torraco en busca de comentarios.

Baldwin dice estar ‘extremadamente interesado’ en el futuro uso seguro de las armas

Baldwin dijo este fin de semana que habla a diario con los detectives.

“Estamos esperando ansiosamente que el Departamento del Sheriff nos diga lo que ha arrojado su investigación”, dijo Baldwin a los paparazzi que lo seguían a él ya su esposa en Manchester, Vermont.

Les dijo que no podía comentar sobre lo sucedido porque hay una investigación en curso.

Baldwin dijo que no podía responder si alguna vez trabajaría en otro set de filmación que involucrara armas de fuego como las que se usaron en el set de “Rust”.

“Sé que un esfuerzo continuo para limitar el uso de armas de fuego en escenarios de filmación es algo en lo que estoy extremadamente interesado”, dijo Baldwin. “Pero recuerden, algo que creo que es importante, ¿cuántas balas se han disparado en películas y programas de televisión en los últimos 75 años? Esto es Estados Unidos. Cuántas balas se han disparado en sets de películas y televisión … y casi todos sin incidentes”.

En el caso de que algo salga mal y como consecuencia de “esta horrible catástrofe, se deben tomar algunas medidas nuevas”, dijo, incluida la posibilidad de usar pistolas de goma o pistolas de plástico.

“Eso no me corresponde a mí decidirlo”, declaró Baldwin.

No se han presentado cargos penales, pero la fiscal de distrito del condado de Santa Fe dijo recientemente que no lo ha descartado.

Steve Almasy, Amanda Watts y Lisa Respers France de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.