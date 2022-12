Los negocios del Condado de Monterey se preparan para el aumento del salario mínimo en 2023

"Son aquellos que no han planeado y los que no están listos serán golpeados muy duro", dijo Steve McShane, el CEO y Presidente de la Cámara de Comercio del Valle de Salinas. "Se trata de un aumento sustancial para un balance final para el que muchas empresas podrían no estar preparadas".

Melody Waintal is the Digital Content Director for Telemund23.com and KION546.com

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.