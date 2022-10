Deja daños materials terremoto por Morgan Hill

"Definitivamente, me había preguntado si habíamos perdido mercancía, lo que en una tienda de este tamaño sería bastante costoso," cuenta Gwen Thomas, la dueña de Avalon Visions. "No nos va maravillosamente bien. No es que seamos una gran tienda minorista o algo así. Así que estaba muy preocupado por eso".

Melody Waintal is the Digital Content Director for Telemund23.com and KION546.com

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.