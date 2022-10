REPORTE ESPECIAL: Latinos exitosos en la educación superior

Parte de lo que estudió era un system que llamaban, "cradel to prision" de nacimiento a prision, porque dice que en los Estados Unidos, si un estudiante un hispano o afroamericano hace algo mal en la escuela, por ejemplo, si llegan tarde o no tienen uniforme, es cuatro veces más probable que sufra medidas disciplinarias, que los americanos blancos no van a recibir. O sea, que desde que nace, tiene una alta posibilidad de terminar en la carcel a comparación a un estudiante blanco.

