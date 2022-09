REPORTE ESPECIAL: Cuando llamar al 988 en vez del 911

El 988 es una linea directa para prevenir el suicidio y apoyar a los que necesiten atención de salud mental que no sea un emergencia. Cuando llamas, la persona que te atiende está entrenada para consolar y ayudar a prevenir que te cortes la vida. Puede ser completamente anónimo porque no requieren agarrar ningún tipo de información, solo están presenta para hablar y desescalar cualquier tipo de crisis emocional or mental.

