California demandará a Amazon por prácticas anticompetitivas

"Durante años, los consumidores de California han pagado más por sus compras en línea debido a las prácticas de contratación anticompetitivas de Amazon", dijo el Fiscal General Bonta. "Amazon coacciona a los comerciantes en acuerdos que mantienen los precios artificialmente altos, sabiendo muy bien que no pueden permitirse el lujo de decir que no. Con otras plataformas de comercio electrónico incapaces de competir en precio, los consumidores recurren a Amazon como una ventanilla única para todas sus compras. Esto perpetúa el dominio del mercado de Amazon, lo que permite a la empresa plantear exigencias cada vez más insostenibles a sus comerciantes y hacer que los consumidores paguen más en las cajas de California. La realidad es que muchos de los productos en línea serían más baratos si las fuerzas del mercado no se vieran limitadas. Con la demanda de hoy, estamos luchando. No permitiremos que Amazon doblegue el mercado a su voluntad a expensas de los consumidores de California, de los propietarios de pequeñas empresas y de una economía justa y competitiva."

