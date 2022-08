Reclusos se gradúan del programa de preparación para trabajar en Watsonville

"No he podido decir que he tenido la educación o la experiencia laboral", dijo el graduado Mitchell Pérez. "Es bastante impresionante. He podido conseguir algo con lo que puedo decir que me he comprometido. Me presenté todos los días. Pude dar lo mejor de mí".

Melody Waintal is the Digital Content Director for Telemund23.com and KION546.com

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.