Empleado del Restaurante Tico’s Tacos en Salinas lleva más de una semana desaparecido

"Este no es un comportamiento normal para él. Nunca se iría sin más y no se pondría en contacto con nosotros ni avisaría a su casero", han dicho desde Tico's Tacos. "Sólo nos gustaría que cualquier persona que pueda tener información o avistamientos, por favor, se ponga en contacto con el departamento de policía para que este caso no se olvide. Queremos encontrar a Ceci a salvo y traerlo a casa".

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.