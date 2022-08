El Festival de la Fresa de Watsonville vuelve a la Costa Central

El entretenimiento de este año cuenta con 5 Star Band, Banda Tierra de Jalisco, Beat Street, Fiera Norteña, Izzy and the Haze, La Proxima Band, Los Enchilados, Los Líderes de la Banda, Wild at Heart y YOSAL Artists. También habrá bailarines y otros artistas en los escenarios Cultural y Jardín de la Cerveza y el Vino.

Melody Waintal is the Digital Content Director for Telemund23.com and KION546.com

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.