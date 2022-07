REPORTE ESPECIAL: La importancia de la salúd mental de minorías

"Creo que mi abuela me llevó a una feria y hubo un paseo en poni," Cuenta Zach Alexander, uno de los estudiantes en el programa de equino terapia de The Village Project. "Me compró un billete para montar en el poni. Y después de eso no podía dejar de hablar con ella sobre los caballos."

