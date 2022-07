IRS investiga a Rito’s ​​​​​​​Insurance por fraude fiscal

"No debería tener nada con white-out, no debería tener nada escrito a mano. Si está escrito a máquina, lo mismo. Si está escrito a mano, es un poco más difícil," dice Jefe Kieth Boyde. "Pero todo el mundo puede ir a la página web del IRS y hay un proceso que puede seguir para comprobar si su declaración es lo que debería ser o no."

Melody Waintal is the Digital Content Director for Telemund23.com and KION546.com

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.