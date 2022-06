Veterano del ejército amenaza con disparar a un hospital de Salinas por la decisión Roe V. Wade

SALINAS, California (KMUV)- Después de investigar, la policía de Salinas dijo que un veterano del ejército de 26 años amenazó con atacar un hospital en Salinas el sábado.

Un video corto con fotos y texto que comienza con el mensaje de Michelle Obama con respecto a la decisión de la Corte Suprema de anular Roe V. Wade. El vídeo también mostraba rifles AR-15, una captura de pantalla del hospital, una foto del monumento a la escuela de Uvalde y una "serie de amenazas veladas", una de las cuales decía: "¡¡¡Cierren las puertas porque ya voy!!!", dijo la policía.

Le avisaron al personal del hospital y se incrementaron las medidas de seguridad. Una investigación policial descubrió que un veterano del ejército de Salinas era el responsable de las amenazas, según la policía.

Las personas que conocían al hombre dijeron que había dejado de tomar sus medicamentos y que había actuado de forma extraña. Los agentes encontraron al hombre y descubrieron que él había hecho las amenazas y lo entrevistaron, dijo la policía.

El hombre dijo que no tenía intención de llevar a cabo un tiroteo masivo y que no quería hacer daño a nadie, pero admitió haber visto vídeos sobre tiradores activos, dijo la policía. Los agentes no encontraron armas de fuego en él ni en nadie cercano a él.

Dijo que el mensaje no era una amenaza, y que estaba expresando sus opiniones sobre la decisión Roe V. Wade. Su compañero de piso también le había pedido que se mudara, y estaba previsto que lo hiciera en dos días, dijo la policía.

Los agentes pusieron al hombre en contacto con su familia inmediata, con representantes de la salud mental y con el personal médico de un hospital local. Se le están proporcionando servicios inmediatos y a largo plazo.