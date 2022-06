Just keep your returns: Las tiendas evalúan pagarte para que no devuelvas los artículos que no quieres

Por Parija Kavilanz, CNN Business

La caótica mezcla de precios récord del combustible y una interminable crisis de la cadena de suministro ha hecho que los minoristas se planteen lo impensable: En lugar de devolver los artículos no deseados, quedarse con ellos.

En las últimas semanas, algunas de las cadenas de tiendas más grandes, como Target, Walmart, Gap, American Eagle Outfitters y otras, han informado en sus últimas convocatorias de resultados de que tienen demasiado inventario de cosas que van desde ropa de entrenamiento, chaquetas de primavera y sudaderas con capucha hasta muebles de jardín y juguetes voluminosos para niños. El almacenamiento les cuesta mucho dinero.

A este exceso de existencias hay que añadir otra categoría de productos con la que las tiendas tienen que lidiar: las devoluciones.

Así que, en lugar de amontonar la mercancía devuelta en este creciente montón de inventario, las tiendas están considerando devolver el dinero a los clientes y dejar que se queden con las cosas que no quieren.

"Sería una iniciativa estratégica inteligente", afirma Burt Flickinger, experto en comercio minorista y director general de la consultora Strategic Resource Group. "Los minoristas están atrapados con un exceso de inventario de niveles sin precedentes. No pueden permitirse devolver aún más".

Los productos devueltos se gestionan de diferentes maneras, dijo. Los minoristas recogen la mercancía del cliente, la evalúan y, si está en buen estado, la vuelven a poner en la estantería al mismo precio o a uno inferior.

Pueden reacondicionar las devoluciones dañadas y venderlas por menos dinero o descargarlas a liquidadores para que las revendan. También pueden vender los productos devueltos a liquidadores extranjeros para su venta en Europa, Canadá o México.

"Dada la situación en los puertos y la escasez de contenedores, enviar productos al extranjero no es realmente una opción", dice Flickinger. Por último, los minoristas pueden contratar a terceras empresas para que se encarguen de todos los aspectos de las devoluciones de mercancías.

Sin embargo, cada una de estas opciones supone un coste adicional para los minoristas, dijo.

"Por cada dólar de ventas, el beneficio neto de un minorista es de entre un céntimo y cinco céntimos. En el caso de las devoluciones, por cada dólar de mercancía devuelta, su gestión cuesta entre 15 y 30 céntimos", explica Flickinger.

Existe otra opción para que los minoristas aborden las devoluciones al tiempo que evitan una mayor sobrecarga de productos, y es considerar una "devolución sin retorno", dijo Steve Rop, director de operaciones de goTRG, una empresa que procesa más de 100 millones de artículos devueltos anualmente para empresas como Wal-Mart, Amazon y Lowe's.

Quédate con él

Rop dijo que los clientes de su empresa están considerando al 100% ofrecer la opción de "quedarse con él" para las devoluciones este año, aunque no quiso revelar si alguno de sus clientes ha implementado ya la política de devoluciones "Keep it".

En algunos casos, cuando determinan que sería más fácil, algunos minoristas aconsejan a los clientes que simplemente guarden o donen su devolución después de emitir un reembolso. Walmart dijo que no tenía nada que compartir en este momento. Lowe's no proporcionó ningún comentario para la historia.

"Ya están descontando en las tiendas para vaciar los productos, pero cuando hay grandes descuentos, el remordimiento del comprador aumenta. La gente tiene la tentación de comprar mucho para luego devolverlo", dijo.

Reembolsar a los clientes y, al mismo tiempo, dejar que se queden con sus devoluciones no es una práctica nueva, dijo Rop. "Empezó con Amazon hace varios años", dijo.

La oferta tiene sentido para algunos tipos de productos: artículos voluminosos de bajo precio, como muebles, electrodomésticos, decoración del hogar, sillas de bebé, andadores y cochecitos, en los que es costoso para el minorista cubrir los gastos de envío de la devolución.

"Otros productos, como los juguetes para niños, el calzado, las toallas y la ropa de cama, plantean problemas sanitarios en lo que respecta a las devoluciones. También podría aplicarse a estas categorías", dijo.

Otra preocupación son los artículos más baratos: Las tiendas suelen hacer descuentos en los productos devueltos, por lo que la cantidad de dinero que pueden ganar con una devolución barata es minúscula, y puede que no merezca la pena, dice Keith Daniels, socio de Carl Marks Advisors.

Sin embargo, la política de "quedarse con él" tiene sus propias desventajas: Las empresas tendrán que asegurarse de no ser víctimas de un fraude.

"Una cosa que los minoristas tienen que vigilar y garantizar es que los clientes que se enteran de la política [Keep it] no empiecen a abusar de ella, buscando mercancía gratuita a lo largo de una serie de pedidos consiguiendo un reembolso pero quedándose con la mercancía", dijo Daniels.

