Estudiantes de 1970 desentierran una cápsula del tiempo en King City

KING CITY, Calif. (KMUV) -- La Escuela Primaria Santa Lucía descubrió algunos viejos recuerdos el viernes después de más de medio siglo.

Docenas de personas que asistieron a la escuela en 1970 viajaron desde lugares tan lejanos como Washington y Arizona para ver lo que dejaron sus compañeros del pasado.

"Estoy muy emocionado por ver lo que hay en esa lata cuando la saquen de la tierra", dijo William Wood, un antiguo alumno de la escuela primaria Santa Lucía. "Todo este tiempo estoy tratando de recordar. Ves imágenes en tu cabeza… Hay algunos trozos de papel donde escribí algo. Quiero ver porque lo he olvidado totalmente".

En la cápsula había viejas fotos de clase, un periódico de 1970, pelotas de béisbol, piedras e incluso un coco.

La cápsula del tiempo debía abrirse en 2020, pero la pandemia retrasó esos planes.