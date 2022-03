Especialista habla sobre la posibilidad de un gran sismo en la Costa Central

COSTA CENTRAL, Calif. (KMUV) A primera hora del miércoles, un terremoto de magnitud 7,3 sacudió el norte de Japón -- la misma zona que fue devastada por un terremoto de magnitud 9,0 hace 11 años. Hace poco, la Costa Central también tuvo algunos terremotos de menor magnitud: uno de 4,1 y otro de 3,3 sacudieron la zona a principios de esta semana.

Incluso con los terremotos menores y periódicos que se producen, "se sigue viendo este comportamiento en el que los terremotos de mayor magnitud son siempre los menos comunes, los más infrecuentes," eso dice Sarah Minson del Servicio Geológico de los Estados Unidos.

Minson dice que hay una diferencia de diez veces en la frecuencia de los terremotos en función de la magnitud. Para simplificarlo, por cada terremoto de magnitud 8,0 hay 10 de magnitud 7,0, 100 de magnitud 6,0, 1.000 de magnitud 5,0 y 10.000 de magnitud 4,0.

"So when you see a magnitude 4 earthquake, right you expect to see about 10000 of those before you see a magnitude 8. And that happens everywhere at all times,” continued Minson.

Lo único que cambia son las tasas de terremotos. Minson agrega que ciertas partes del mundo tienen tasas más altas o más bajas, e incluso el mismo lugar puede tener períodos de mayor y menor sismicidad. Aun así, los terremotos son imprevisibles.

"Creo que la mejor manera de pensar en los terremotos, es como un conjunto de fichas de dominó ¿verdad? Hay un lugar en la falla y se mueve. Si pudiéramos ver la falla, si pudiéramos bajar kilómetros y kilómetros bajo tierra y ver de qué está hecha cada parte de la falla y cuán estresada está y cuán cerca está de fallar. Podríamos decir exactamente lo que va a pasar. La razón por la que no podemos, no es porque los terremotos sean misteriosos o se deban o no se deban, es que simplemente no podemos ver el estado de tensión de la falla", dice Minson.

Y esa imprevisibilidad es la razón por la que siempre es mejor estar preparado.

"Mantener esos zapatos al lado de la cama y tal vez una linterna y mantener el teléfono cargado puede ser la diferencia entre comunicarse con su familia, encontrar las rutas de evacuación, no pisar vidrios o lesionarse", dijo Lubna Mohammad, Coordinadora de Resiliencia Comunitaria de la Oficina de Servicios de Emergencia del Condado de Monterey.

Otro consejo, toma fotos de tus documentos de identidad y de la información del seguro y guárdalas como copia de seguridad, o envíalas a un familiar de confianza que pueda tenerlas a mano en caso de emergencia.

El terremoto del miércoles en Japón causó la muerte de 2 personas, heridas a casi un centenar más, y provocó un aviso de tsunami que finalmente fue cancelado.