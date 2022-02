Recuerdan con vigilia a Karina y Jesús, la pareja asesinada en Salinas

SALINAS, Calif. (KMUV-TV) - Amigos, familiares y compañeros de trabajo se reunieron el martes a la noche en el estacionamiento de Lowe's en East Boronda Road de luto por la pérdida de Karina Chávez Vargas.

Ella fue asesinada a tiros, junto con su novio, en un coche el sábado por la noche en la calle Towt en lo que la policía dijo que era un acto de violencia al azar.

Photo courtesy Mayra Gonzalez Ramirez

A las 6 de la tarde la gente se reunió en el lugar de trabajo de Vargas, donde pasó los últimos cinco años mientras asistía a la universidad en CSU Monterey Bay. Supestamente iba a recibir un título en Kinesiología este año.

"Llegaba a la sala de descanso y ella estaba dormida sobre la mesa por culpa de todos los deberes", dijo su compañero de trabajo José Tizcareno. "El constante intento de esforzarse y conseguir su licenciatura y lo consiguió, sólo estaba esperando la graduación".

José Tizcareno trabajaba con Karina durante cinco años en Lowe's.

Encendieron velas y colocaron una ofrenda conmemorativo en el estacionamiento mientras más de 50 personas llegaban lamentando la pérdida de la joven de 23 años.

Muchas personas hablaron de sus mejores recuerdos de Karina y muchos no pudieron retener sus lagrimas al hablar de ella.

La madre y el padre de Karina también estaban presentes y su padre habló con KION sobre su agradecimiento por la ayuda de la comunidad en este momento difícil.

"Era una gran joven, muy trabajadora. No tengo muchas palabras que decir, aparte de querer que la gente la recuerde como una persona amable", dijo el padre de Karina, Dulmaro Chávez Ramírez. "Me gustaría agradecerle a la comunidad de Salinas que nos está apoyando y a la familia de Jesús que me está ayudando. Nadie realmente estuvo preparado para algo así y sin su apoyo, no sé si hubiera podido hacer todo esto."

Dulmaro Chávez Ramírez, padre de Karina.

CSU Monterey Bay dio una declaración a KION:

"Estamos profundamente tristes por la pérdida de un miembro de nuestra familia CSUMB. Karina acababa de completar los requisitos para su licenciatura en Kinesiología en diciembre y esperaba caminar en la graduación en mayo. Ofrecemos nuestras más profundas condolencias a la familia, amigos y seres queridos de Karina, así como a los de su novio Jesús Villa." Universidad del Estado de California de la Bahia de Monterey

La policía sigue buscando a dos sospechosos que se cree que están involucrados en el asesinato de la pareja.

Según la policía, la pareja no tenía vínculos con ninguna pandilla.

Se anima a cualquier persona con información a llamar al Departamento de Policía de Salinas.