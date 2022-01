Cal Fire: Los arrestos por incendios provocados aumentan en los últimos años

SACRAMENTO, Calif. (KMUV-TV) Los arrestos por incendios provocados en California casi se han duplicado en los últimos dos años, según Cal Fire, pero el número de incendios provocados permanece relativamente igual.

Gianni Muschetto, Jefe de Aplicación de la Ley y Recuperación de Costes Civiles de Cal Fire, dice que esto se debe en gran medida a que el público aporta más información.

"Entre el 8% y el 10% del total de los incendios de Cal Fire en nuestra jurisdicción suelen ser provocados. Así que esto se mantuvo bastante constante. Pero tenemos más éxito en el aumento del número de arrestos por esos incendios provocados", dijo Muschetto. "Con los grandes incendios que se han producido en los últimos años, el público es más diligente y está más atento. Y cuando ven que se inicia un incendio, transmiten esa información".

Cal Fire dice que en 2021, hicieron un total de 149 arrestos de incendios provocados en el estado. En 2020 hubo 120 arrestos. Eso se compara con 61 en 2018 y 73 en 2016.

